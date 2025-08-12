快訊

不再女生限定！HPV疫苗施打9月起納入國中男生 估21.3萬人受惠

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台灣自114年9月起，同步接軌國際，成為東亞第一個提供男生完整接種兩劑HPV疫苗的國家。記者廖靜清／攝影
台灣自114年9月起，同步接軌國際，成為東亞第一個提供男生完整接種兩劑HPV疫苗的國家。記者廖靜清／攝影

今年9月起，擴大公費HPV疫苗接種，國中男生納入接種對象，不分性別男女一起施打。國健署署長沈靜芬表示，男孩女孩齊接種，是象徵癌症防治的里程碑。以B肝疫苗為例，推廣迄今有效阻斷母嬰垂直傳染，證實可以預防肝炎、肝癌；而HPV不僅防治子宮頸癌，也預防男性生殖器癌及頭頸癌相關疾病。

沈靜芬指出，我國自107年12月底開始，全面推動國中女生公費接種HPV疫苗，接種率逐年上升，目前已達88.70%，第2劑陸續接種中，預估114年底可達90%以上。將達成世界衛生組織提出的「90-70-90」策略主張的第一步：90%的15歲女孩在15歲前完成HPV疫苗接種，今年9月起，男女生都可以施打疫苗，全面提升青少年健康。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，每人一生中約有50至90%機會感染HPV，約90%的感染會在1年內由身體免疫系統自動清除，但仍有少數人會因為持續感染而導致細胞病變，甚至發展成癌症。接種HPV疫苗能有效預防70%以上的HPV感染，包括子宮頸癌、肛門癌、頭頸癌、人類外生殖器癌，以及尖形濕疣（菜花）。

HPV疫苗具高度安全性，根據世界衛生組織與全球研究證據支持，推動青少年接種以預防癌症。114年9月1日起，全國國中生全面接種公費HPV疫苗，採校園集中接種的方式，目標對象為113年入學國中生，受惠人數約21.3萬人（男生11萬人、女生10.3萬人）。

台灣兒童感染症醫學會常務監事黃玉成指出，HPV感染者一般沒有明顯症狀，且多數在1年內消失，有些人不知道自己有感染。過去，HPV被認為是預防女性子宮頸癌，但也會引起頭頸癌，與口咽癌的關聯性最為明確。目前全球40多個國家施打HPV疫苗已經納進男性，台灣自今年起同步接軌國際，成為東亞第一個提供男生完整接種兩劑HPV疫苗的國家。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，HPV疫苗的施打經過10年追蹤，沒有長期不良反應、安全性非常高。日本的「痛痛女孩」曾一度讓家長感到疑慮，也影響日本的HPV施打率，直至2022年才恢復施打建議。他強調，這其實是一種暈針，因害怕產生的心理反應，台灣在暈針控制的非常好，只要對疫苗有正確了解，不必太過擔心。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，HPV疫苗具高度安全性，要避免暈針可轉移注意力舒緩緊張情緒。記者廖靜清／攝影
台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，HPV疫苗具高度安全性，要避免暈針可轉移注意力舒緩緊張情緒。記者廖靜清／攝影

HPV 疫苗 國中生 國健署 子宮頸癌

