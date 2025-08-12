快訊

手機還沒出…山寨iPhone 17 Pro開賣！介面真的可操作 1關鍵露餡了

MLB／大谷翔平本季第42轟棒打老東家 集滿天使球場生涯百轟

楊柳颱風逼近！下午陸警首波4縣市曝 氣象署示警明午登陸恐狂風暴雨

聽新聞
0:00 / 0:00

塑膠公約談判倒數48小時 部分條文取得重大進展

聯合報／ 特派記者楊惠琪／瑞士日內瓦即時報導
塑膠公約談判倒數48小時，部分條文已取得進展。記者曾原信／攝影
塑膠公約談判倒數48小時，部分條文已取得進展。記者曾原信／攝影

「全球塑膠公約」談判進入最後兩天，部分條文已傳出重大進展。其中，爭議焦點之一的第3條「塑膠禁用清單」，由瑞士墨西哥提出的提案獲得130國支持，主張全球禁止生產與貿易特定有害塑膠產品，並保留未來擴大禁令的彈性。

在主席文本草案中，第3條針對「一次性、短壽命及含特定有害化學品的塑膠製品」提出禁用清單，各國需協商具體的淘汰時程。依據瑞士與墨西哥的提案，全球將禁止生產與貿易一份列有害塑膠產品的清單，並強調塑膠汙染跨越國界，必須在全球層面採取一致行動，同時保留未來擴大禁令範圍的彈性。

在第5條「產品設計」部分，英國與智利的提案獲得111國支持，承認「再利用」在產品設計中的關鍵地位，並為設定再生料含量目標預留時間。然而，全球焚化爐替代聯盟（GAIA）指出，該提案仍有加強空間，必須設定強制性再利用目標，刪除「依國情與能力」等模糊條款，並明確將「再利用」置於「回收」之前。

此外，另有128國支持在條約中增設「健康專章」，正式將塑膠汙染列為重大健康議題，並推動更多防範人體暴露的措施。GAIA強調，科學研究已證實，塑膠微粒已存在於食物、水、血液、糞便、大腦、胎盤、母乳及消化系統中，顯示全球亟需行動。不過，部分國家仍反對將健康列為條約核心，主張相關議題應交由世界衛生組織處理。

至於角力主戰場「塑膠減產」仍在分組攻防中。綠色和平台灣減塑專案負責人張凱婷表示，塑膠減產是不能妥協的底線。她警告，若生產持續失控，所有下游措施，包括重複使用、廢棄物管理、回收與環境清理等，都將被根本削弱。

「一份無力的公約比沒有公約更糟。」張凱婷強調，各方齊聚日內瓦的目標，是制定能有效運作、真正解決塑膠汙染的協議。她呼籲，條約應確保減少生產、移除有毒化學物質、推廣重複使用，並透過公平資金支持全球南方。

她直言，若只是為了趕在截止日期前草率通過未涵蓋上述要素的協議，只會讓現狀延續，最終將釀成環境與人類健康的災難。

瑞士 墨西哥 廢棄物 日內瓦 塑膠微粒

延伸閱讀

塑膠公約談判進入「減產」深水區 本周啟動逐條討論

倒數三天！塑膠公約談判膠著 大會：機會之窗仍開著

美國參加塑膠公約目的...川普不想約「塑」

全球塑膠公約 減產派、石油國派僵持 恐淪模糊共識

相關新聞

2025「必比登推介名單」出爐！全台144間入選 新竹縣8間、新竹市7間

「台灣米其林指南2025」在今日公佈「必比登推介」名單，今年共計有144個店家入選，其中包含37間新入選店家。另外新北市...

不再女生限定！HPV疫苗施打9月起納入國中男生 估21.3萬人受惠

今年9月起，擴大公費HPV疫苗接種，國中男生納入接種對象，不分性別男女一起施打。國健署署長沈靜芬表示，男孩女孩齊接種，是...

楊柳颱風未直衝宜蘭…三星蔥飆破每公斤400元拍賣價 創今年新高

丹娜絲颱風上月重創南部農作災損嚴重，蔥田至今無法復耕，宜蘭三星蔥成為拍賣市場搶手貨！楊柳颱風往南移動，三星蔥10 日的市...

不只害嘴破！醫曝杏仁1缺陷別多吃 另推「這2款」完美堅果

不少人習慣把堅果當作健康零食，不過醫師蕭捷健指出，「杏仁」吃多不只會嘴破，且幾乎沒有Omega-3，長期吃而不補足Omega-3，血管的修復力可能會打折，還容易使人慢性發炎。

塑膠公約談判倒數48小時 部分條文取得重大進展

「全球塑膠公約」談判進入最後兩天，部分條文已傳出重大進展。其中，爭議焦點之一的第3條「塑膠禁用清單」，由瑞士與墨西哥提出...

軍事重地變全球唯一圖書森林 揭南韓出版城的黑暗榮耀

南韓坡州出版城，是世界第一座，也是迄今唯一一座以出版為主題的產業園區，近年因為韓劇取景而爆紅，吸引許多韓劇迷和文青前往朝聖。但許多人不知道，它曾是軍事用地，也是距離北韓最近的城市，它的故事，可說是出版史上一則「黑暗榮耀」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。