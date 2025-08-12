塑膠公約談判倒數48小時 部分條文取得重大進展

「全球塑膠公約」談判進入最後兩天，部分條文已傳出重大進展。其中，爭議焦點之一的第3條「塑膠禁用清單」，由瑞士與墨西哥提出的提案獲得130國支持，主張全球禁止生產與貿易特定有害塑膠產品，並保留未來擴大禁令的彈性。

在主席文本草案中，第3條針對「一次性、短壽命及含特定有害化學品的塑膠製品」提出禁用清單，各國需協商具體的淘汰時程。依據瑞士與墨西哥的提案，全球將禁止生產與貿易一份列有害塑膠產品的清單，並強調塑膠汙染跨越國界，必須在全球層面採取一致行動，同時保留未來擴大禁令範圍的彈性。

在第5條「產品設計」部分，英國與智利的提案獲得111國支持，承認「再利用」在產品設計中的關鍵地位，並為設定再生料含量目標預留時間。然而，全球焚化爐替代聯盟（GAIA）指出，該提案仍有加強空間，必須設定強制性再利用目標，刪除「依國情與能力」等模糊條款，並明確將「再利用」置於「回收」之前。

此外，另有128國支持在條約中增設「健康專章」，正式將塑膠汙染列為重大健康議題，並推動更多防範人體暴露的措施。GAIA強調，科學研究已證實，塑膠微粒已存在於食物、水、血液、糞便、大腦、胎盤、母乳及消化系統中，顯示全球亟需行動。不過，部分國家仍反對將健康列為條約核心，主張相關議題應交由世界衛生組織處理。

至於角力主戰場「塑膠減產」仍在分組攻防中。綠色和平台灣減塑專案負責人張凱婷表示，塑膠減產是不能妥協的底線。她警告，若生產持續失控，所有下游措施，包括重複使用、廢棄物管理、回收與環境清理等，都將被根本削弱。

「一份無力的公約比沒有公約更糟。」張凱婷強調，各方齊聚日內瓦的目標，是制定能有效運作、真正解決塑膠汙染的協議。她呼籲，條約應確保減少生產、移除有毒化學物質、推廣重複使用，並透過公平資金支持全球南方。

她直言，若只是為了趕在截止日期前草率通過未涵蓋上述要素的協議，只會讓現狀延續，最終將釀成環境與人類健康的災難。

