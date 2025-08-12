楊柳颱風未直衝宜蘭…三星蔥飆破每公斤400元拍賣價 創今年新高

丹娜絲颱風上月重創南部農作災損嚴重，蔥田至今無法復耕，宜蘭三星蔥成為拍賣市場搶手貨！楊柳颱風往南移動，三星蔥10 日的市場拍賣價飆上每公斤480元，創下今年新高價，導致農民昨天搶收上市，多交100多件青蔥到市場拍賣，今天最高價每公斤420元。

三星蔥今天在台北的每公斤平均拍賣價355元，最高一筆的青蔥拍賣價是每公斤420元，不過還比不上兩天前的價格，本月10日三星蔥每公斤最高拍賣價480元，平均拍賣價419.8元，創下今年以來的新高價。

蔥農林東海表示，農民聽到青蔥飆創高價，昨天多交了100多件青蔥到台北市場拍賣，數量增多，今天價格就下跌。

蔥農表示，上個月的丹娜絲颱風及西南氣流帶來的超大豪雨，造成中南部嚴重淹水，導致蔥田持續泡水、爛根，損失慘重，現在不但青蔥長不大，農民也因為土壤還沒乾，無法復耕，感謝老天爺保佑宜蘭，楊柳颱風沒有直衝而來，不致造成損傷。

宜蘭三星蔥從7月下旬以來的價格都不錯，主要是南部青蔥斷源，出貨銳減。三星地區農會表示，眼見楊柳颱風接近，市場預期心理造成蔥價上揚，接下來還有中元節、中秋節，進入青蔥用量的高峰，預料蔥價行情將持續維持高檔。 楊柳颱風逼近，宜蘭三星蔥拍賣飆上今年以來的新高價，蔥農忙著採收洗蔥上市，賣個好價格。圖／讀者提供 三星蔥的蔥白長、品質佳，因中南部水患嚴重，造成宜蘭三星蔥成了市場搶手貨，價格節節高升，創下今年以來每公斤480元的最高拍賣價。圖／三星地區農會提供 中南部水患嚴重，造成宜蘭三星蔥成了市場搶手貨，價格節節高升；楊柳颱風未直衝宜蘭，三星蔥創下今年以來每公斤480元的最高拍賣價。本報資料照

商品推薦