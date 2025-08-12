快訊

手機還沒出…山寨iPhone 17 Pro開賣！介面真的可操作 1關鍵露餡了

MLB／大谷翔平本季第42轟棒打老東家 集滿天使球場生涯百轟

楊柳颱風逼近！下午陸警首波4縣市曝 氣象署示警明午登陸恐狂風暴雨

聽新聞
0:00 / 0:00

楊柳颱風未直衝宜蘭…三星蔥飆破每公斤400元拍賣價 創今年新高

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
中南部水患嚴重，造成宜蘭三星蔥成了市場搶手貨，價格節節高升；楊柳颱風未直衝宜蘭，三星蔥創下今年以來每公斤480元的最高拍賣價。圖／三星地區農會提供
中南部水患嚴重，造成宜蘭三星蔥成了市場搶手貨，價格節節高升；楊柳颱風未直衝宜蘭，三星蔥創下今年以來每公斤480元的最高拍賣價。圖／三星地區農會提供

丹娜絲颱風上月重創南部農作災損嚴重，蔥田至今無法復耕，宜蘭三星蔥成為拍賣市場搶手貨！楊柳颱風往南移動，三星蔥10 日的市場拍賣價飆上每公斤480元，創下今年新高價，導致農民昨天搶收上市，多交100多件青蔥到市場拍賣，今天最高價每公斤420元。

三星蔥今天在台北的每公斤平均拍賣價355元，最高一筆的青蔥拍賣價是每公斤420元，不過還比不上兩天前的價格，本月10日三星蔥每公斤最高拍賣價480元，平均拍賣價419.8元，創下今年以來的新高價。

蔥農林東海表示，農民聽到青蔥飆創高價，昨天多交了100多件青蔥到台北市場拍賣，數量增多，今天價格就下跌。

蔥農表示，上個月的丹娜絲颱風及西南氣流帶來的超大豪雨，造成中南部嚴重淹水，導致蔥田持續泡水、爛根，損失慘重，現在不但青蔥長不大，農民也因為土壤還沒乾，無法復耕，感謝老天爺保佑宜蘭，楊柳颱風沒有直衝而來，不致造成損傷。

宜蘭三星蔥從7月下旬以來的價格都不錯，主要是南部青蔥斷源，出貨銳減。三星地區農會表示，眼見楊柳颱風接近，市場預期心理造成蔥價上揚，接下來還有中元節、中秋節，進入青蔥用量的高峰，預料蔥價行情將持續維持高檔。

楊柳颱風逼近，宜蘭三星蔥拍賣飆上今年以來的新高價，蔥農忙著採收洗蔥上市，賣個好價格。圖／讀者提供
楊柳颱風逼近，宜蘭三星蔥拍賣飆上今年以來的新高價，蔥農忙著採收洗蔥上市，賣個好價格。圖／讀者提供
三星蔥的蔥白長、品質佳，因中南部水患嚴重，造成宜蘭三星蔥成了市場搶手貨，價格節節高升，創下今年以來每公斤480元的最高拍賣價。圖／三星地區農會提供
三星蔥的蔥白長、品質佳，因中南部水患嚴重，造成宜蘭三星蔥成了市場搶手貨，價格節節高升，創下今年以來每公斤480元的最高拍賣價。圖／三星地區農會提供
中南部水患嚴重，造成宜蘭三星蔥成了市場搶手貨，價格節節高升；楊柳颱風未直衝宜蘭，三星蔥創下今年以來每公斤480元的最高拍賣價。本報資料照
中南部水患嚴重，造成宜蘭三星蔥成了市場搶手貨，價格節節高升；楊柳颱風未直衝宜蘭，三星蔥創下今年以來每公斤480元的最高拍賣價。本報資料照

農民 宜蘭 災損 楊柳颱風 丹娜絲颱風

延伸閱讀

楊柳颱風今下午陸警 氣象署示警將狂風暴雨 明午登陸、一整天影響最劇

颱風楊柳接近 金門消防整備防颱因應風倒木

楊柳南修「路徑類似小犬颱風」當年17級陣風重創蘭嶼18縣市停班課

防範楊柳颱風 盧秀燕：今天下午4時災害應變中心一級開設

相關新聞

2025「必比登推介名單」出爐！全台144間入選 新竹縣8間、新竹市7間

「台灣米其林指南2025」在今日公佈「必比登推介」名單，今年共計有144個店家入選，其中包含37間新入選店家。另外新北市...

不再女生限定！HPV疫苗施打9月起納入國中男生 估21.3萬人受惠

今年9月起，擴大公費HPV疫苗接種，國中男生納入接種對象，不分性別男女一起施打。國健署署長沈靜芬表示，男孩女孩齊接種，是...

楊柳颱風未直衝宜蘭…三星蔥飆破每公斤400元拍賣價 創今年新高

丹娜絲颱風上月重創南部農作災損嚴重，蔥田至今無法復耕，宜蘭三星蔥成為拍賣市場搶手貨！楊柳颱風往南移動，三星蔥10 日的市...

不只害嘴破！醫曝杏仁1缺陷別多吃 另推「這2款」完美堅果

不少人習慣把堅果當作健康零食，不過醫師蕭捷健指出，「杏仁」吃多不只會嘴破，且幾乎沒有Omega-3，長期吃而不補足Omega-3，血管的修復力可能會打折，還容易使人慢性發炎。

塑膠公約談判倒數48小時 部分條文取得重大進展

「全球塑膠公約」談判進入最後兩天，部分條文已傳出重大進展。其中，爭議焦點之一的第3條「塑膠禁用清單」，由瑞士與墨西哥提出...

軍事重地變全球唯一圖書森林 揭南韓出版城的黑暗榮耀

南韓坡州出版城，是世界第一座，也是迄今唯一一座以出版為主題的產業園區，近年因為韓劇取景而爆紅，吸引許多韓劇迷和文青前往朝聖。但許多人不知道，它曾是軍事用地，也是距離北韓最近的城市，它的故事，可說是出版史上一則「黑暗榮耀」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。