第一次中統一發票！韓援女神南珉貞急問「怎麼辦」 財政部給正解

近日，富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍女神南珉貞，在社群平台Threads上分享第一次統一發票中獎的好消息！擷圖畫面顯示，南珉貞僅消費100元就中了200元，讓她興奮不已，直呼：「有人可以告訴我在哪裡、要怎麼辦嗎？」

貼文一經發出便引來熱議，網友們紛紛給出自己的兌換方式，「超商就可以換了 但要有台灣身分證」、「就找妳的經記人幫妳換再給妳，沒身分證真的沒辦法換」、「去超商直接show給店員說妳中獎了，請店員幫妳操作就可以囉」、「要先有銀行或郵局帳號，然後在妳載具裡面輸入帳號」。

對此，南珉貞也坦言自己還沒有台灣的身分證和帳戶，甚至直球撒嬌：「我要向我的姐姐（經紀人宋翊瑄）和富邦的媽媽（富邦育樂公司總經理陳昭如）求助」。

但事實上，財政部早有解釋，只要符合以下三種身分皆可換兌換獎金，包括持有國民身分證的本國國民、大陸地區與港澳居民持入出境許可證或居留證、外籍人士持外國護照或居留證。南珉貞持有外國護照自然能領獎。

但財政部也提醒，台灣人愛用的「雲端載具」，就只有台灣人或擁有居留權的人才能申請。

