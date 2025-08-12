快訊

亞洲盃男籃／中華隊返8強有感而發？歸化洋將戴維斯：我需要籃球合約

小琉球行車糾紛要大學生下跪道歉 潛水店老闆打算收店曝未來規劃

黃國昌選新北市定裝照 埋「退1進4」藍白合密碼

第一次中統一發票！韓援女神南珉貞急問「怎麼辦」 財政部給正解

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍女神南珉貞。記者余承翰／攝影
富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍女神南珉貞。記者余承翰／攝影

近日，富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍女神南珉貞，在社群平台Threads上分享第一次統一發票中獎的好消息！擷圖畫面顯示，南珉貞僅消費100元就中了200元，讓她興奮不已，直呼：「有人可以告訴我在哪裡、要怎麼辦嗎？」

貼文一經發出便引來熱議，網友們紛紛給出自己的兌換方式，「超商就可以換了 但要有台灣身分證」、「就找妳的經記人幫妳換再給妳，沒身分證真的沒辦法換」、「去超商直接show給店員說妳中獎了，請店員幫妳操作就可以囉」、「要先有銀行或郵局帳號，然後在妳載具裡面輸入帳號」。

對此，南珉貞也坦言自己還沒有台灣的身分證和帳戶，甚至直球撒嬌：「我要向我的姐姐（經紀人宋翊瑄）和富邦的媽媽（富邦育樂公司總經理陳昭如）求助」。

但事實上，財政部早有解釋，只要符合以下三種身分皆可換兌換獎金，包括持有國民身分證的本國國民、大陸地區與港澳居民持入出境許可證或居留證、外籍人士持外國護照或居留證。南珉貞持有外國護照自然能領獎。

但財政部也提醒，台灣人愛用的「雲端載具」，就只有台灣人或擁有居留權的人才能申請。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

載具 南珉貞 統一發票 富邦悍將

延伸閱讀

她問「喜歡讀書的人」能做什麼工作？ 網友點出殘酷現實

工作高薪低壓年終多 她卻憂太早進舒適圈：恐成被淘汰第一人

進新公司遇到「暴躁會計」 她問：這是職業特性嗎？網友點出背後原因

經濟不景氣？火鍋店、烤鴨店依舊大排長龍 網友點出真相

相關新聞

醫師親測！喝咖啡「多這步驟」降壞膽固醇 1個月甩脫紅字危機

每天一杯咖啡是許多人生活儀式的一部分，卻可能在不知不覺中，讓壞膽固醇偷偷升高。肥胖症專科醫師邱正宏在YouTube頻道分享，自己每日會飲用3杯黑咖啡，近期發現壞膽固醇數值明顯攀升，他在維持原有生活習慣下，僅對咖啡泡法做了1項調整，結果壞膽固醇在一個月內成功從危險紅字區降回安全範圍。

楊柳颱風逼近 今每公斤菜價68.9元創近兩個月新高

根據台北市農產運銷公司統計，今台北市蔬菜到貨量約1321噸，但隨著楊柳颱風的逼近，今平均菜價每公斤高達68.9元。農糧署...

越南血癌少年重生 跪謝台灣捐髓人 慈濟骨髓幹細胞中心完成第7000例

骨髓移植為治療血癌的最終方式，配對、治療成功不僅是救治患者，更是患者全家的希望。「我最感恩慈濟的師公上人，還有捐髓給我的...

聯馥食品「芥末醬」漂白劑超標 新光洋菜「黑胡椒粒」含蘇丹紅全銷毀

食藥署今天公布邊境查驗不合格品項，由聯馥食品股份有限公司進口的法國進口芥末醬檢出漂白劑違規；新光洋菜企業股份有限公司進口...

手持電風扇無安全標章恐成安全隱憂？ 北市府：最高可處150萬

夏天一年比一年熱，走在路上沒多久都能滿頭大汗，「手持電風扇」成為不少民眾夏日隨身攜帶首選，議員發現，市面上有許多未經檢驗...

捐髓不再「痛到骨子裡」 健保加碼周邊血幹細胞移植費用 新制下月上路

台灣去年進行骨髓或周邊血幹細胞移植的血癌患者約有1300人，每人花費健保約100多萬元，以往周邊血幹細胞移植健保給付偏低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。