新北抽查448件泳具商品標示 167件標示不合格
新北市經發局今天表示，戲水消暑為民眾夏天主要休閒活動之一，日前進行泳具商品標示專案抽查，共抽查448件商品，其中167件標示不合格，已要求立即下架並限期改善。
經濟發展局發布新聞稿指出，隨著暑假到來，氣溫逐漸增加，戲水消暑為民眾夏天主要休閒活動之一，各家業者紛紛推出相關泳具商品，吸引不少民眾選購。為使民眾安心購買，新北市政府經濟發展局特別啟動泳具商品標示專案抽查。
經發局表示，針對轄內商家共抽查448件商品，其中167件標示不合格，已要求立即下架並限期改善。
經發局局長盛筱蓉表示，市售泳具種類多元，包含浮板、蛙鏡、泳衣與泳褲等，不少消費者只看款式或價格，忽略商品是否有完整標示。
她表示，依規定，浮板、蛙鏡等商品須符合「商品標示法」，而泳衣、泳褲則要遵循「服飾標示基準」規範。盛局長強調，商品標示完整與否關係到消費者權益，呼籲業者務必依法標示，消費者也應慎選標示完整的商品。
🌀最新颱風動態
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️有颱風假？楊柳颱風最新各地侵襲機率曝、3地達97% 今將海陸警齊發
▪️中颱楊柳最快中午陸警 氣象署估「這區域」登陸
▪️侵台颱楊柳明天登陸恐達中颱中限 粉專：已可見「雲捲風眼」若隱若現
▪️中颱楊柳恐強風豪雨1張圖看「風險區」 淹水警戒和易致災地區曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言