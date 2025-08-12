新北抽查448件泳具商品標示 167件標示不合格

南韓坡州出版城，是世界第一座，也是迄今唯一一座以出版為主題的產業園區，近年因為韓劇取景而爆紅，吸引許多韓劇迷和文青前往朝聖。但許多人不知道，它曾是軍事用地，也是距離北韓最近的城市，它的故事，可說是出版史上一則「黑暗榮耀」。

2025-08-12 12:00