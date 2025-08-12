新北抽查448件泳具商品標示 167件標示不合格

快訊

中央社／ 新北12日電

新北市經發局今天表示，戲水消暑為民眾夏天主要休閒活動之一，日前進行泳具商品標示專案抽查，共抽查448件商品，其中167件標示不合格，已要求立即下架並限期改善。

經濟發展局發布新聞稿指出，隨著暑假到來，氣溫逐漸增加，戲水消暑為民眾夏天主要休閒活動之一，各家業者紛紛推出相關泳具商品，吸引不少民眾選購。為使民眾安心購買，新北市政府經濟發展局特別啟動泳具商品標示專案抽查。

經發局表示，針對轄內商家共抽查448件商品，其中167件標示不合格，已要求立即下架並限期改善。

經發局局長盛筱蓉表示，市售泳具種類多元，包含浮板、蛙鏡、泳衣與泳褲等，不少消費者只看款式或價格，忽略商品是否有完整標示。

她表示，依規定，浮板、蛙鏡等商品須符合「商品標示法」，而泳衣、泳褲則要遵循「服飾標示基準」規範。盛局長強調，商品標示完整與否關係到消費者權益，呼籲業者務必依法標示，消費者也應慎選標示完整的商品。

