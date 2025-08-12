2025「必比登推介名單」出爐！全台144間入選 新竹縣8間、新竹市7間

「台灣米其林指南2025」在今日公佈「必比登推介」名單，今年共計有144個店家入選，其中包含37間新入選店家。另外新北市、新竹縣、新竹市也首度納入榜單之中。

今年的「必比登推介」，包括台北37間、台中23間、台南30間、高雄24間。至於新入選的37個餐廳中，更有近6成為台灣在地美食與特色小吃，充分體現在地飲食文化的魅力與精髓。其中台北3間、台中1間、台南1間、高雄2間。今年還新增「新北市」、「新竹縣」、「新竹市」、等3個新城市，各自有15、8、7間餐廳入選。

台北今年共有3間新入選必比登推薦，分別為提供亞洲風味當代蔬食料理的「雲川水月」、傳承70年，主打肉圓與芋粿的「蘇來傳」，還有將法式烹調技巧結合傳統辦桌菜的「Tableau by Craig Yang」。同樣是新入選餐廳，還有台中的「功夫上海手工魚丸」、台南的「蓮霧腳羊肉湯」，以及高雄老字號的「白玉樓」、前身為雲來坊家鄉小館的「永筵小館」。

今年米其林指南最大亮點之一，就是新增「新北市」、「新竹縣」、「新竹市」、等3個城市。其中「新北市」有15個店家首次入選必比登推介，其中超過 10 家提供在地特色小吃，包括「永和佳香豆漿」，「光興腿庫」，「蔡家牛肉麵」、「阿爸の芋圓」等店家。

另外「新竹縣」共8間新入選，包括「春嬌粄條」、「鴻金食堂」、「首烏廚EAT」等3間客家傳統料理餐廳，以及素食餐廳「善菓堂」。至於「新竹市」有7間新選，包括「禾日香 (民族路)」、「東門米粉攤」。完整的《臺灣米其林指南 2025 》餐廳入選名單將於8月19日的正式公布

《2025必比登推介名單》

【台北】 雞家莊 (長春路) 鍾家原上海生煎包 雲川水月（新入選） 大橋頭老牌筒仔米糕 (延平北路) 鼎泰豐 (信義路) 好朋友涼麵 杭州小籠湯包 (大安) 小酌之家 雄記蔥抓餅 黃記魯肉飯 隱食家 人和園 金賞軒 老山東牛肉家常麵店 小小樹食 (大安路) 賣麵炎仔 茂園 雙月食品 (青島東路) 番紅花印度美饌 祥和蔬食 (中正) 欣葉小聚 心潮飯店 軟食力 蘇來傳（新入選） 松竹園 Tableau by Craig Yang（新入選） 巷子龍家常菜 天下三絕 醉楓園小館 無名推車燒餅 小王煮瓜 吾旺再季 小品雅廚 一甲子餐飲 源芳刈包 【台中】 阿坤麵 繡球 范記金之園 (中區) 鳳記鵝肉老店 富鼎旺 (中區) 富狀元豬腳 富貴亭 曙光居 可口牛肉麵 好菜 (西區) 功夫上海手工魚丸（新入選） 老士官擀麵 裡小樓 羅家古早味 (南屯) 醉月樓 木公麥面 夜間部爌肉飯 牛稼莊 上海未名麵點 彭城堂 滬舍餘味 (南屯) 馨苑 (西區) 台中肉員 【台南】 阿星鹹粥 阿文米粿 阿興虱目魚 阿美飯店 麥謎食驗室 田媽媽 長盈海味屋 誠實鍋燒意麵 大勇街無名鹹粥 東香台菜海味料理 添厚 福泰飯桌第三代 好農家米糕 西羅殿牛肉湯 黃家蝦捲 吃麵吧 開元紅燒土魠魚羮 蓮霧腳羊肉湯（新入選） 落成米糕 無名羊肉湯 博仁堂 三好一公道當歸鴨 尚好吃牛肉湯 鮮蒸蝦仁肉圓 小公園擔仔麵 謝掌櫃 葉家小卷米粉 葉桑生炒鴨肉焿 一味品 八寶彬圓仔惠 (國華街) 筑馨居 【高雄】 牛老大涮牛肉 (自強二路) 北港蔡三代筒仔米糕 (鹽埕) 菜粽李 昭明海產家庭料理 正宗鴨肉飯 春蘭割包 前金肉燥飯 橋仔頭黃家肉燥飯 (橋頭) 貳哥食堂 侯記鴨肉飯 秀明豬心冬粉 湖東牛肉館 弘記肉燥飯舖 阿香的廚房 舊市羊肉 (岡山) 良佳豬腳 廖記米糕 賣塩順 米院子油飯 白玉樓（新入選） 小燉食室 泰元 楊寶寶蒸餃 (朝明路) 永筵小館（新入選） 【新北市（皆為新入選）】 阿爸の芋圓 大碗公當歸羊肉 店小二 (大同北路) 客家小館 光興腿庫 珍品餐飲坊 賴岡山羊肉 三姐妹農家樂 山東小館 上好雞肉 宋朝 超人鱸魚 蔡家牛肉麵 葉家藥燉排骨 永和佳香豆漿 【新竹縣（皆為新入選）】 ㄤ咕麵 春嬌粄條 鴻金食堂 晌午粄食 善菓堂 首烏廚EAT 唐草園 鄒記菜包 (中正路) 【新竹市（皆為新入選）】 貓的堅持 東門米粉攤 菜園 禾日香 (民族路) 九添福牛肉麵館 弄味小廚 原味鴨肉麵

2025必比登推介名單。圖／台灣米其林指南提供

