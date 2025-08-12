聽新聞
不只害嘴破！醫曝杏仁1缺陷別多吃 另推「這2款」完美堅果
不少人習慣把堅果當作健康零食，不過醫師蕭捷健指出，「杏仁」吃多不只會嘴破，且幾乎沒有Omega-3，長期吃而不補足Omega-3，血管的修復力可能會打折，還容易使人慢性發炎。
蕭捷健在臉書發文指出，大家都知道要補充Omega-3，因為它能抗發炎、增加一氧化氮（NO），有助維持血管彈性與健康。然而，現代飲食中，來自大豆油、玉米油、葵花油等食材的Omega-6 攝取量已嚴重超標，導致Omega-6與Omega-3的比例嚴重失衡。
「這兩者會競爭體內的代謝路徑。」他表示，當Omega-6:Omega-3的比例維持在理想值約1:1至4:1時，身體才不容易處於慢性發炎狀態，但現代人普遍高達20:1，遠超健康標準。
在堅果選擇上，他舉例「很多人以為杏仁很健康，但它幾乎只含Omega-6，缺少Omega-3，吃多還會嘴破。」相較之下，核桃（Walnut）、夏威夷果仁就是「完美的堅果」，富含大量Omega-3，能有效平衡脂肪酸比例。
此外，如果想多補充Omega-3，除了吃對的堅果「核桃、夏威夷果仁」外，建議每周吃兩次深海魚，像是鮭魚、鯖魚、秋刀魚等。
