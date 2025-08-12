快訊

手機還沒出…山寨iPhone 17 Pro開賣！介面真的可操作 1關鍵露餡了

MLB／大谷翔平本季第42轟棒打老東家 集滿天使球場生涯百轟

楊柳颱風逼近！下午陸警首波4縣市曝 氣象署示警明午登陸恐狂風暴雨

聽新聞
0:00 / 0:00

不只害嘴破！醫曝杏仁1缺陷別多吃 另推「這2款」完美堅果

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人習慣把堅果當作健康零食，但醫師指出，杏仁幾乎不含Omega-3，多吃容易使人慢性發炎。示意圖／ingimage
不少人習慣把堅果當作健康零食，但醫師指出，杏仁幾乎不含Omega-3，多吃容易使人慢性發炎。示意圖／ingimage

不少人習慣把堅果當作健康零食，不過醫師蕭捷健指出，「杏仁」吃多不只會嘴破，且幾乎沒有Omega-3，長期吃而不補足Omega-3，血管的修復力可能會打折，還容易使人慢性發炎。

蕭捷健在臉書發文指出，大家都知道要補充Omega-3，因為它能抗發炎、增加一氧化氮（NO），有助維持血管彈性與健康。然而，現代飲食中，來自大豆油、玉米油、葵花油等食材的Omega-6 攝取量已嚴重超標，導致Omega-6與Omega-3的比例嚴重失衡。

「這兩者會競爭體內的代謝路徑。」他表示，當Omega-6:Omega-3的比例維持在理想值約1:1至4:1時，身體才不容易處於慢性發炎狀態，但現代人普遍高達20:1，遠超健康標準。

在堅果選擇上，他舉例「很多人以為杏仁很健康，但它幾乎只含Omega-6，缺少Omega-3，吃多還會嘴破。」相較之下，核桃（Walnut）、夏威夷果仁就是「完美的堅果」，富含大量Omega-3，能有效平衡脂肪酸比例。

此外，如果想多補充Omega-3，除了吃對的堅果「核桃、夏威夷果仁」外，建議每周吃兩次深海魚，像是鮭魚、鯖魚、秋刀魚等。

養生 醫師 鮭魚 零食 夏威夷豆

延伸閱讀

不只地牛翻身！氣象署揭密各國「地震動物」 台灣傳說竟還有豬羊熊

只吃肉不碰澱粉瘦很快？他罹患痛風、傷腎 中醫示警：不能只減重

搭高鐵小孩狂踢椅背講不聽！律師怒吼遭家長嗆「有種不要生」 過來人一招反制

男備婚已花20萬！未來岳母再討36萬小聘 網酸：要不要乾脆用搶的

相關新聞

2025「必比登推介名單」出爐！全台144間入選 新竹縣8間、新竹市7間

「台灣米其林指南2025」在今日公佈「必比登推介」名單，今年共計有144個店家入選，其中包含37間新入選店家。另外新北市...

不再女生限定！HPV疫苗施打9月起納入國中男生 估21.3萬人受惠

今年9月起，擴大公費HPV疫苗接種，國中男生納入接種對象，不分性別男女一起施打。國健署署長沈靜芬表示，男孩女孩齊接種，是...

楊柳颱風未直衝宜蘭…三星蔥飆破每公斤400元拍賣價 創今年新高

丹娜絲颱風上月重創南部農作災損嚴重，蔥田至今無法復耕，宜蘭三星蔥成為拍賣市場搶手貨！楊柳颱風往南移動，三星蔥10 日的市...

不只害嘴破！醫曝杏仁1缺陷別多吃 另推「這2款」完美堅果

不少人習慣把堅果當作健康零食，不過醫師蕭捷健指出，「杏仁」吃多不只會嘴破，且幾乎沒有Omega-3，長期吃而不補足Omega-3，血管的修復力可能會打折，還容易使人慢性發炎。

塑膠公約談判倒數48小時 部分條文取得重大進展

「全球塑膠公約」談判進入最後兩天，部分條文已傳出重大進展。其中，爭議焦點之一的第3條「塑膠禁用清單」，由瑞士與墨西哥提出...

軍事重地變全球唯一圖書森林 揭南韓出版城的黑暗榮耀

南韓坡州出版城，是世界第一座，也是迄今唯一一座以出版為主題的產業園區，近年因為韓劇取景而爆紅，吸引許多韓劇迷和文青前往朝聖。但許多人不知道，它曾是軍事用地，也是距離北韓最近的城市，它的故事，可說是出版史上一則「黑暗榮耀」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。