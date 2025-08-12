在首爾看到台灣觀光廣告愣住了 部落客嘆：沒記憶點的安全牌

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊粉專「不奇而遇 Steven & Sia」感嘆在韓國首爾看到的台灣旅遊廣告無亮點。 圖／臉書粉專「不奇而遇 Steven & Sia」授權

旅遊部落客「不奇而遇 Steven & Sia」日前在臉書粉專以「首爾站的台灣廣告，到底想叫誰來？」為題發文，透露首爾站有一整面牆是台灣的旅遊廣告，然而畫面敷衍，無法體現台灣真正的美與風景，不禁感嘆「不是不愛台灣，而是更捨不得這樣的台灣被看輕」。

「不奇而遇 Steven & Sia」表示在首爾站轉車時，發現一整面牆的台灣旅遊廣告，看到包括「阿里山小火車、不知名寺廟、一碗芒果冰」三張照片。部落客當場愣了一下，但不是因為感動，而是有點心酸。他認為這三幅照片都無法表現出台灣的特色，小火車對韓國人來說只是一台顏色可愛的通勤工具；那座不知名寺廟更是連自己這個台灣人都認不出來；最後那碗芒果冰，選圖比韓國的雪冰小一圈、色澤暗一階，清涼感都弱了半拍。

他更不諱言「殘酷的是台灣現在的住宿價格貴到嚇人，物價也沒有比韓國便宜多少」，指出觀光推廣做得保守，旅遊成本卻一年比一年高。深愛台灣的他感嘆「台灣明明有夜市的煙火味、巷口早餐的鹹香、蘭嶼的海和花東的風」，卻在一個外國旅客最多經過的地方，只端出上述沒有記憶點的「安全牌」，讓人轉頭就忘。

貼文下方引起網友共鳴，「觀光不只是推銷風景，更是展現一個國家的美學、創意與自信」、「在別的國家播放，這誰做的，誰允許的，真的可以開除了」、「可以砸錢請專業的做酷一點的文宣嗎」、「真的沒有廣告到台灣觀光的重點」、「我也有在首爾站看到這廣告，那廣告的文宣真的一點都不好看、也不吸引人來」、「完全沒有抓到韓國人的目光」。

也有不少人點名其他更具特色的景點，如平溪、台北101等景點，「好歹也放平溪放天燈」、「101比較顯現出來台灣」。

