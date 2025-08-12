B肝不追蹤又喝酒 苗栗男腹脹檢查驚見肝腫瘤

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
林德福醫師表示，微波消融術有許多優勢，是肝腫瘤消融治療的新趨勢。圖／大千醫院提供
林德福醫師表示，微波消融術有許多優勢，是肝腫瘤消融治療的新趨勢。圖／大千醫院提供

苗栗縣一名本身有B型肝炎的陳姓男子不僅沒有規律追蹤，還長期喝酒，三個月前因為肚子整個脹起來，就醫透過超音波檢查發現，他有大量腹水及黃疸問題，屬於嚴重肝硬化的情形，同時也發現一顆2.6公分的肝腫瘤，腹部電腦斷層檢查確認為典型的肝細胞癌。

大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林德福表示，因為病人的肝硬化非常嚴重，一開始無法治療肝腫瘤，因此先以B型肝炎的抗病毒用藥及利尿劑等藥物控制肝硬化的情形，等到肝功能改善後，再使用超音波導引微波消融術，精準消滅腫瘤。

由於肝腫瘤長在肝臟的右葉且接近橫隔膜下方，因此治療過程中注入人工腹水，將肝臟與橫隔膜分開，避免橫隔膜損傷。完成治療後隔天，病人沒有明顯併發症，即出院返家；三個月後接受電腦斷層追蹤檢查，已沒有存活的肝腫瘤，順利恢復健康。

林德福醫師進一步說明，一般對於3公分以下且1-3顆的肝細胞癌，常見的治療方式為俗稱電燒的射頻消融術，是利用高頻電流傳導，使組織中的離子來回移動產生熱能，進而破壞腫瘤組織。而新型的微波消融術則是利用電磁微波，使水分子振盪摩擦產生熱能，進而消融腫瘤組織。

兩種治療方式都有高達90%的成功率，但相較下微波消融術的治療時間約5-10分鐘比較短，受血流熱沉效應影響較低、消融範圍接近理想的球體，治療效果可預測性高，是肝腫瘤消融治療的新趨勢，也為肝癌病人帶來新的治療希望。

林德福醫師提醒，B型肝炎病人一定要定期追蹤檢查、避免抽菸喝酒，同時均衡飲食、保持良好的生活習慣，才能顧好肝臟健康，遠離肝癌威脅。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

