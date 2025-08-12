5歲童乳牙蛀釀蜂窩性組織炎 兒童牙醫傳授五大護齒關鍵

兒童乳牙齲齒進展快速，若未及早治療，恐引發蜂窩性組織炎等嚴重感染，影響咀嚼、發音甚至營養狀況。兒童牙醫提醒，家長應自孩子長牙起就定期帶至牙科檢查，結合正確潔牙與飲食習慣，並配合塗氟及氟化物防護，才能有效降低蛀牙風險。

5歲小宏在幼兒園定期接受塗氟與口腔檢查，卻仍因齲齒惡化導致牙痛及臉頰腫脹，就醫後發現已併發蜂窩性組織炎，最終不得不拔除4顆乳牙。台北慈濟醫院兒童牙科醫師陳默指出，學校塗氟雖有幫助，但無法取代完整牙科檢查與X光診斷，延誤治療恐造成永久損害。

衛福部統計顯示，1至2歲幼兒齲齒盛行率為2.31%，2至3歲上升至14.68%，3至4歲更驟增至42.7%。陳默說，只要長牙就有蛀牙風險，常見原因包括吃飯時間過長、進食後未立即潔牙、夜奶或半夜持續餵奶等，都會讓乳牙長時間暴露在含糖環境中。有研究顯示，吃飯超過30分鐘的孩子，蛀牙率可增加3倍。

他提醒，乳牙琺瑯質較薄，蛀牙惡化速度快於恆牙，嬰幼兒又難清楚表達不適，往往在牙齒嚴重腐蝕甚至感染發炎後才被發現，影響生活品質與健康。

陳默提供五大護齒關鍵：家長每日早晚協助刷牙、培養良好飲食習慣、定期塗氟、每半年接受專業牙科檢查，以及針對高風險兒童補充氟錠或其他氟化物產品。

他強調，唯有從小建立正確潔牙觀念，並結合專業牙科照護，才能有效預防齲齒，讓孩子健康成長。 X光看見孩子多顆蛀牙(紅圈處均是蛀牙處)。圖／台北慈濟醫院提供

