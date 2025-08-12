快訊

手機還沒出…山寨iPhone 17 Pro開賣！介面真的可操作 1關鍵露餡了

MLB／大谷翔平本季第42轟棒打老東家 集滿天使球場生涯百轟

楊柳颱風逼近！下午陸警首波4縣市曝 氣象署示警明午登陸恐狂風暴雨

聽新聞
0:00 / 0:00

5歲童乳牙蛀釀蜂窩性組織炎 兒童牙醫傳授五大護齒關鍵

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
台北慈濟醫院兒童牙科醫師陳默提醒，家長應自孩子長牙起就定期帶至牙科檢查，結合正確潔牙與飲食習慣，並配合塗氟及氟化物防護，才能有效降低蛀牙風險。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院兒童牙科醫師陳默提醒，家長應自孩子長牙起就定期帶至牙科檢查，結合正確潔牙與飲食習慣，並配合塗氟及氟化物防護，才能有效降低蛀牙風險。圖／台北慈濟醫院提供

兒童乳牙齲齒進展快速，若未及早治療，恐引發蜂窩性組織炎等嚴重感染，影響咀嚼、發音甚至營養狀況。兒童牙醫提醒，家長應自孩子長牙起就定期帶至牙科檢查，結合正確潔牙與飲食習慣，並配合塗氟及氟化物防護，才能有效降低蛀牙風險

5歲小宏在幼兒園定期接受塗氟與口腔檢查，卻仍因齲齒惡化導致牙痛及臉頰腫脹，就醫後發現已併發蜂窩性組織炎，最終不得不拔除4顆乳牙。台北慈濟醫院兒童牙科醫師陳默指出，學校塗氟雖有幫助，但無法取代完整牙科檢查與X光診斷，延誤治療恐造成永久損害。

衛福部統計顯示，1至2歲幼兒齲齒盛行率為2.31%，2至3歲上升至14.68%，3至4歲更驟增至42.7%。陳默說，只要長牙就有蛀牙風險，常見原因包括吃飯時間過長、進食後未立即潔牙、夜奶或半夜持續餵奶等，都會讓乳牙長時間暴露在含糖環境中。有研究顯示，吃飯超過30分鐘的孩子，蛀牙率可增加3倍。

他提醒，乳牙琺瑯質較薄，蛀牙惡化速度快於恆牙，嬰幼兒又難清楚表達不適，往往在牙齒嚴重腐蝕甚至感染發炎後才被發現，影響生活品質與健康。

陳默提供五大護齒關鍵：家長每日早晚協助刷牙、培養良好飲食習慣、定期塗氟、每半年接受專業牙科檢查，以及針對高風險兒童補充氟錠或其他氟化物產品。

他強調，唯有從小建立正確潔牙觀念，並結合專業牙科照護，才能有效預防齲齒，讓孩子健康成長。

X光看見孩子多顆蛀牙(紅圈處均是蛀牙處)。圖／台北慈濟醫院提供
X光看見孩子多顆蛀牙(紅圈處均是蛀牙處)。圖／台北慈濟醫院提供

風險 蛀牙 飲食習慣

延伸閱讀

「台灣牙e通」開發雲端資訊系統 AI輔助看診 導入30個國家

管理就醫流程、釋放醫護人力 AlleyPin助診所提升醫病關係

衛福部公告牙醫實習50名額 15畢業生興訟將宣判

中壢分局創新宣導防詐觀念 攜手牙醫提升青少年自保意識

相關新聞

2025「必比登推介名單」出爐！全台144間入選 新竹縣8間、新竹市7間

「台灣米其林指南2025」在今日公佈「必比登推介」名單，今年共計有144個店家入選，其中包含37間新入選店家。另外新北市...

不再女生限定！HPV疫苗施打9月起納入國中男生 估21.3萬人受惠

今年9月起，擴大公費HPV疫苗接種，國中男生納入接種對象，不分性別男女一起施打。國健署署長沈靜芬表示，男孩女孩齊接種，是...

楊柳颱風未直衝宜蘭…三星蔥飆破每公斤400元拍賣價 創今年新高

丹娜絲颱風上月重創南部農作災損嚴重，蔥田至今無法復耕，宜蘭三星蔥成為拍賣市場搶手貨！楊柳颱風往南移動，三星蔥10 日的市...

不只害嘴破！醫曝杏仁1缺陷別多吃 另推「這2款」完美堅果

不少人習慣把堅果當作健康零食，不過醫師蕭捷健指出，「杏仁」吃多不只會嘴破，且幾乎沒有Omega-3，長期吃而不補足Omega-3，血管的修復力可能會打折，還容易使人慢性發炎。

塑膠公約談判倒數48小時 部分條文取得重大進展

「全球塑膠公約」談判進入最後兩天，部分條文已傳出重大進展。其中，爭議焦點之一的第3條「塑膠禁用清單」，由瑞士與墨西哥提出...

軍事重地變全球唯一圖書森林 揭南韓出版城的黑暗榮耀

南韓坡州出版城，是世界第一座，也是迄今唯一一座以出版為主題的產業園區，近年因為韓劇取景而爆紅，吸引許多韓劇迷和文青前往朝聖。但許多人不知道，它曾是軍事用地，也是距離北韓最近的城市，它的故事，可說是出版史上一則「黑暗榮耀」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。