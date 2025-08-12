法國芥末醬再現二氧化硫超標 全數邊境退運銷毀

食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單，1款從法國進口的芥末醬被發現二氧化硫殘留量超標，共計48公斤，在邊境全數退運或銷毀，這已是過去半年以來，第5批不合格法國芥末醬。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共有9項不合格產品，如越南大白菜、緬甸綠豆仁、印尼麵糰、澳大利亞鮮茂谷柑、日本乾燥羊棲菜等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

這次不合格產品中，包含由輸入業者聯馥食品股份有限公司進口1批法國芥末醬，被檢出二氧化硫0.079g/kg，依據食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，漂白劑亞硫酸氫鈉於其他加工食品，用量以二氧化硫計為0.030 g/kg以下。

食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬今天向媒體說明，這批違規法國進口芥末醬共計48公斤，在邊境全數退運或銷毀。針對聯馥食品股份有限公司在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗率為20%至50%。

蔡佳芬指出，食藥署統計近半年，從今年2月4日至8月4日止，受理法國芥末醬報驗批數為36批，檢驗不合格批數為5批，不合格率為13.9%，檢驗不合格原因皆為二氧化硫殘留量不合格。

另外，這次不合格名單再現多批違規進口榴槤，1批是由輸入業者泓匯國際有限公司報驗的越南鮮榴槤，檢出殘留農藥亞托敏0.02 ppm及撲克拉0.02ppm；依據農藥殘留容許量標準，殺菌劑亞托敏及撲克拉的法規容許值皆為0.01 ppm。

另1批是由輸入業者豐碩生鮮蔬果股份有限公司報驗的越南鮮榴槤，檢出殘留農藥毆殺松0.06 ppm及達馬松0.03 ppm；依據農藥殘留容許量標準，殺蟲劑毆殺松的法規容許值為0.01 ppm、殺蟲劑達馬松為不得檢出。

上述2批不合格越南鮮榴槤共計超過3萬公斤，依規定全數在邊境退運或銷毀。蔡佳芬表示，針對泓匯國際有限公司、豐碩生鮮蔬果股份有限公司，皆在邊境由加強抽批查驗調整為100%逐批查驗。

食藥署統計近半年受理越南報驗的鮮榴槤，報驗批數為703批，檢驗不合格批數為16批，不合格率為2.3%，檢驗不合格原因包括重金屬鎘及殘留農藥不合格。食藥署從今年7月22日至9月11日止，在邊境對越南報驗的鮮榴槤採逐批查驗，抽驗率為100%。

