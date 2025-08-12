部桃深耕新南向 醫療團隊攜手企業柬埔寨傳健康與希望

衛福部桃園醫院自2024年起承接衛福部「新南向醫衛合作與產業發展」計畫，推動我國與柬埔寨間的醫療交流與跨國合作，深化台灣在國際醫療領域的參與的影響力。院長楊南屏日前率醫療團隊前往柬埔寨，執行多項醫衛交流，任務至15日，有效促進醫療技術輸出與雙向學習。

部桃表示，此次出訪在柬埔寨參議院第二副主席狄諾顧問H.E. OKNHA Chen Su Yueh勛爵的協助下，由宏觀混凝土實業公司持續支持深耕當地醫療合作，也與玉山銀行在柬埔寨的子公司分行UCB合作，共同舉辦「台柬國際公益活動」，地點選在干丹省的New Smile of Hope育幼院，為當地兒童與民眾提供健康檢查與基礎診療服務，並捐贈藥品及生活物資。

院長楊南屏表示，桃園醫院醫療團隊以專業守護孩童與民眾健康，玉山UCB與宏觀公司提供物資支援，讓醫療援助與生活關懷並行。此次跨界合作，不僅改善當地孩童的生活品質，也在居民心中種下健康與希望的種子，服務的觸角也因各界的努力而持續擴展至更多需要的角落。

楊南屏說明，這種結合醫療與產業力量的跨領域合作模式，展現台灣人的熱情與行動力，也有效提升在柬埔寨執行人道援助的能量。醫療團隊用專業傳遞健康，企業夥伴用資源傳遞關懷，展現台灣對國際社會的善意與責任感。他強調部桃將持續深化與柬國的醫療合作，從臨床技術交流到基層健康促進，建立更長遠而穩固的夥伴關係，讓台灣醫療專業的影響力延伸至世界更多角落。

楊南屏也指出，此行不僅是單次援助行動，更是持續性國際合作的一環，未來，將在既有基礎上拓展更多醫療訓練與公共衛生推廣計畫，讓柬埔寨的醫療照護品質逐步提升，同時讓雙方醫療人員都有更多互相學習與成長的機會。 部桃院長楊南屏和團隊到柬埔寨育幼院執行醫療服務，當地台灣企業也提供物資。圖／衛福部桃園醫院 部桃醫療團隊與柬埔寨當地台灣企業深耕醫療交流，並到育幼院服務。圖／衛福部桃園醫院提供

商品推薦