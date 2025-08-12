快訊

手機還沒出…山寨iPhone 17 Pro開賣！介面真的可操作 1關鍵露餡了

MLB／大谷翔平本季第42轟棒打老東家 集滿天使球場生涯百轟

楊柳颱風逼近！下午陸警首波4縣市曝 氣象署示警明午登陸恐狂風暴雨

聽新聞
0:00 / 0:00

部桃深耕新南向 醫療團隊攜手企業柬埔寨傳健康與希望

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
楊南屏（中）強調部桃將持續深化與柬國的醫療合作。圖／衛福部桃園醫院
楊南屏（中）強調部桃將持續深化與柬國的醫療合作。圖／衛福部桃園醫院

衛福部桃園醫院自2024年起承接衛福部「新南向醫衛合作與產業發展」計畫，推動我國與柬埔寨間的醫療交流與跨國合作，深化台灣在國際醫療領域的參與的影響力。院長楊南屏日前率醫療團隊前往柬埔寨，執行多項醫衛交流，任務至15日，有效促進醫療技術輸出與雙向學習。

部桃表示，此次出訪在柬埔寨參議院第二副主席狄諾顧問H.E. OKNHA Chen Su Yueh勛爵的協助下，由宏觀混凝土實業公司持續支持深耕當地醫療合作，也與玉山銀行在柬埔寨的子公司分行UCB合作，共同舉辦「台柬國際公益活動」，地點選在干丹省的New Smile of Hope育幼院，為當地兒童與民眾提供健康檢查與基礎診療服務，並捐贈藥品及生活物資。

院長楊南屏表示，桃園醫院醫療團隊以專業守護孩童與民眾健康，玉山UCB與宏觀公司提供物資支援，讓醫療援助與生活關懷並行。此次跨界合作，不僅改善當地孩童的生活品質，也在居民心中種下健康與希望的種子，服務的觸角也因各界的努力而持續擴展至更多需要的角落。

楊南屏說明，這種結合醫療與產業力量的跨領域合作模式，展現台灣人的熱情與行動力，也有效提升在柬埔寨執行人道援助的能量。醫療團隊用專業傳遞健康，企業夥伴用資源傳遞關懷，展現台灣對國際社會的善意與責任感。他強調部桃將持續深化與柬國的醫療合作，從臨床技術交流到基層健康促進，建立更長遠而穩固的夥伴關係，讓台灣醫療專業的影響力延伸至世界更多角落。

楊南屏也指出，此行不僅是單次援助行動，更是持續性國際合作的一環，未來，將在既有基礎上拓展更多醫療訓練與公共衛生推廣計畫，讓柬埔寨的醫療照護品質逐步提升，同時讓雙方醫療人員都有更多互相學習與成長的機會。

部桃院長楊南屏和團隊到柬埔寨育幼院執行醫療服務，當地台灣企業也提供物資。圖／衛福部桃園醫院
部桃院長楊南屏和團隊到柬埔寨育幼院執行醫療服務，當地台灣企業也提供物資。圖／衛福部桃園醫院
部桃醫療團隊與柬埔寨當地台灣企業深耕醫療交流，並到育幼院服務。圖／衛福部桃園醫院提供
部桃醫療團隊與柬埔寨當地台灣企業深耕醫療交流，並到育幼院服務。圖／衛福部桃園醫院提供

團隊 部桃 柬埔寨 衛福部

延伸閱讀

【慢病主題館】在宅急症照護試辦計畫誰能用？很貴嗎？常見問答一次解

好讀周報／泰柬為何交戰？主權衝突一世紀 世界遺產神廟爭議最大

玉山金辦義診 送愛柬埔寨

奉承新手段？促成泰柬停火換調降關稅 這國支持川普得諾貝爾和平獎

相關新聞

2025「必比登推介名單」出爐！全台144間入選 新竹縣8間、新竹市7間

「台灣米其林指南2025」在今日公佈「必比登推介」名單，今年共計有144個店家入選，其中包含37間新入選店家。另外新北市...

不再女生限定！HPV疫苗施打9月起納入國中男生 估21.3萬人受惠

今年9月起，擴大公費HPV疫苗接種，國中男生納入接種對象，不分性別男女一起施打。國健署署長沈靜芬表示，男孩女孩齊接種，是...

楊柳颱風未直衝宜蘭…三星蔥飆破每公斤400元拍賣價 創今年新高

丹娜絲颱風上月重創南部農作災損嚴重，蔥田至今無法復耕，宜蘭三星蔥成為拍賣市場搶手貨！楊柳颱風往南移動，三星蔥10 日的市...

不只害嘴破！醫曝杏仁1缺陷別多吃 另推「這2款」完美堅果

不少人習慣把堅果當作健康零食，不過醫師蕭捷健指出，「杏仁」吃多不只會嘴破，且幾乎沒有Omega-3，長期吃而不補足Omega-3，血管的修復力可能會打折，還容易使人慢性發炎。

塑膠公約談判倒數48小時 部分條文取得重大進展

「全球塑膠公約」談判進入最後兩天，部分條文已傳出重大進展。其中，爭議焦點之一的第3條「塑膠禁用清單」，由瑞士與墨西哥提出...

軍事重地變全球唯一圖書森林 揭南韓出版城的黑暗榮耀

南韓坡州出版城，是世界第一座，也是迄今唯一一座以出版為主題的產業園區，近年因為韓劇取景而爆紅，吸引許多韓劇迷和文青前往朝聖。但許多人不知道，它曾是軍事用地，也是距離北韓最近的城市，它的故事，可說是出版史上一則「黑暗榮耀」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。