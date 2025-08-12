老農津貼占預算4成 被保險人提繳農退儲金僅3成 審計部要求農業部檢討

政府為保障農民退休生活，依老農津貼暫行條例按月核發老農津貼，根據審計部113年度總決算審核報告指出，113年度農業部老農津貼支出經費占農業部單位預算已近4成，津貼額度持續攀升恐加重政府財政負擔。另未滿65歲農保被保險人提繳農民退休儲金的覆蓋率僅約34%，代表大多農民仍以老農津貼作為退休後經濟保障，已要求農業部改善。

政府為肯定老年農民於青壯年時期參與生產的貢獻，於1995年5月31日制定公布老年農民福利津貼暫行條例，發給年滿65歲且參加農民健康保險年資合計15年以上農民至死亡當月止的老年農民福利津貼。之後，在老農津貼制度維持不變基礎下，政府規畫農民退休儲金制度及推動立法程序，並於2020年6月10日制定公布農民退休儲金條例，並自2021年1月1日施行。

政府設置農民退休基金，由農民與政府共同提繳農民退休儲金儲存於農民退休儲金個人專戶，以供農民未來退休養老使用。農業部為發放老農津貼及共同提繳農民退休儲金，113年度最後決算數分別為455億1372萬餘元及27億3185萬餘元。

老農津貼自1995年6月1日起從每月3000元，隨著老農津貼暫行條例修正逐次調增，於2011年12月21日修正，自2022年1月1日起依消費者物價指數每4年調整1次；2024年1月1日起已調升為每月8110元。

據農業部統計，農業部2024年度老農津貼業務經費455億1372萬餘元，約占農業部單位決算的39.37％，較2023年度的434億6894萬餘元增加20億4478萬餘元，且老農津貼為法律義務支出，倘支出持續增加將連帶加重政府財政負擔。

審計部指出，據農業部委託辦理的「農民健康保險費率精算及財務評估2024年未來或有給付責任書面報告」載述，於現行農保制度下，以2024年12月31日為衡量日，推估未來50年發放老農津貼精算現值達8111.59億元。農民退休儲金係由農民及農業部按月共同提繳，亦為法律義務支出。按農業部統計辦理農民退休儲金業務經費已由2021年的16億5122萬餘元，上升至2024年度的27億3185萬餘元。

另截至2024年底止，農民退休儲金提繳人數9萬1775人，約占65歲以下農保被保險人32萬5880人的28.16％，覆蓋率為34.14％，即逾65%具提繳資格的65歲以下農保被保險人，未來仍以老農津貼作為退休後經濟保障。

審計部也指出，2024年老農津貼8110元僅達衛生福利部公告當年度台灣省低收入戶最低生活費14230元的56.99％，退休經濟保障顯有不足之虞，應通盤檢討並研擬對策。

