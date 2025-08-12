詐騙「交通違規」釣魚信防不勝防 公路局宣布全面停止以電子郵件通知

公路局表示，近期詐騙集團頻繁冒用「監理服務網」、「監理機關」或「公路局」等名義，透過電子郵件傳送偽造違規通知，並引導民眾點擊假網址，雖然已通報下架逾500個假冒網站，但詐騙集團仍持續變換手法，令人防不勝防。公路局自即日起，全面停止使用電子郵件通知民眾交通違規未繳罰鍰等相關資訊，降低民眾誤觸釣魚郵件的風險及避免受騙上當。

公路局表示，由於使用電子郵件無須費用，還可大量發送，已成為詐騙集團最常利用的手段之一。一般民眾往往難以從寄件者名稱或主旨辨識信件真偽，因此，自即日起全面停止使用電子郵件通知民眾交通違規未繳罰鍰等相關資訊。

公路局提醒，雖然停用電子郵件通知交通違規未繳服務，民眾仍可透過下載監理服務APP、至監理服務網查詢或洽公路局用路人服務中心0800-231-035免費電話或各監理所站查詢相關違規資料；若為六都地方政府管轄之交通違規，則請洽六都裁決中心（處）等方式查詢，以維護自身權益避免受騙。

