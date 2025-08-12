6旬男頸部淋巴瘤大如鴕鳥蛋 距氣管0.1公分險奪命

68歲廖姓男子右側頸部出現一顆小腫塊，直到腫塊變形有如鴕鳥蛋才就醫，經切片檢查是伯基特淋巴瘤，腫瘤已逼近氣管僅隔0.1公分，經化療後才撿回一命。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿，血液腫瘤科主治醫師賴彥廷表示，患者很早就發現異常，卻遲遲不願就醫，只靠自行服用止痛藥與偏方緩解，3個月後，腫塊已大如鴕鳥蛋，外觀明顯變形、疼痛難耐，患者才前往耳鼻喉科求診。

賴彥廷說明，患者經切片檢查後確診為「伯基特淋巴瘤（Burkitt's lymphoma）」，這是一種罕見但極具侵略性的非何杰金氏淋巴癌，腫瘤生長速度非常快，若未即時治療，恐將危及生命。

賴彥廷指出，每個人身上都有許多淋巴腺，淋巴腺比較集中的位置，包括頭頸部、腋下、鼠蹊部、縱膈腔及腹腔等部位，當這些區域有感染源侵入時，該區的淋巴腺就會跟著腫大、發炎。若是淋巴細胞出現惡性轉變，則會轉變成惡性淋巴瘤，也就是俗稱的淋巴癌。

患者經斷層掃描檢查發現，腫瘤與氣管僅隔0.1公分，幾乎已壓迫到呼吸道，再晚一步可能會因窒息而喪命。加上治療前，患者已出現自發性的腫瘤溶解症候群，常見於化療過程中腫瘤細胞大量死亡後，細胞內代謝廢物釋出至血液中，進而阻塞腎小管，造成高尿酸血症、高鉀血症，也大幅增加急性腎衰竭與需要洗腎的風險。

血液腫瘤科團隊接手後，啟動治療計畫，安排住院進行第一次化療，並給予靜脈補液、調整電解質及預防腎衰竭的支持性療法。第一階段療程後，患者頸部腫塊已完全消退，腎功能也恢復穩定，目前已順利出院，後續將安排門診追蹤與繼續階段性治療。

賴彥廷提醒，淋巴瘤絕非不治之症，伯基特淋巴瘤或是最常見的瀰漫性大B細胞淋巴瘤這類高侵襲性淋巴癌，只要越早發現、越快開始治療，控制效果就越好，甚至有機會達到完全緩解。若發現頸部、腋下、鼠蹊部等部位有不明腫塊、短時間變大或合併有疼痛或紅腫熱感，應及早就醫，爭取黃金治療時間。

