機車騎士注意了！基隆中油北基加油站加100元中千萬

財政部北區國稅局基隆分局表示，5-6月期統一發票開獎，基隆市中山區中和路中油北基加油站，有人加油100元，被財神爺眷顧，中1000萬元。基隆分局今天張貼賀喜海報，提醒在這個加油站加油的民眾回家找發票。

基隆分局表示，這位幸運兒是在5月到加油站加油，花100元幸運抱回1000萬元。從100元的數額，研判應是一位機車騎士幸運中大獎。

分局指出，多使用載具索取雲端發票可增加中獎機會，今年5-12月每期將增開70萬組500元雲端發票專屬獎，等於每期共會開出30組100萬元、1萬6000組2000元、10萬組800元以及315萬組500元專屬獎項，合計326萬6030組獎項讓民眾享有更多中獎機會。

分局說，等於1張發票就有2次對獎機會，若同時對中兩個獎項，每張按其最高中獎獎別限領一個獎金。如有設定領獎匯款帳戶，獎金還會自動匯入指定帳戶，再省下千分之4印花稅，不僅中獎機會多，而且還省荷包。

分局提醒5-6月份統一發票領獎期間自8月6日至11月5日止，請及時兌領獎金，不要讓自己的權益受損；購物記得索取統一發票並存入載具，從索取發票、捐贈發票至中獎兌領獎全程無紙化。

