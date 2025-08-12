一秒測活網仔！2025十大社群迷因

2025年才剛到8月，但網路世界早已風起雲湧，各種迷因梗以迅雷不及掩耳的速度推陳出新。從蚵仔煎洋芋片小編的六字真言、國外旅遊廣告Jet2Holiday的反差迷因，再到讓人哭笑不得的 「來都來了」，這些熱門梗你都跟上了嗎？

究竟在眾多迷因中，誰才是今年最受社群歡迎的「人氣話題王」？《網路溫度計DailyView》 透過 《KEYPO大數據關鍵引擎》 輿情分析軟體，盤點出2025年1月1日至2025年8月5日期間的「十大社群爆紅迷因」。從充滿魔性的洗腦神曲、無厘頭的迷因圖，到讓人又驚又怒的社會事件，這些梗各自代表了不同面向的社群文化。一起來看看，你心中的迷因梗王有沒有上榜吧！

No.10 誰敢想…誰敢想

YT／網路溫度計 DailyView

今年社群上突然颳起一股魔性動畫風潮，影片搭配「誰敢想…不曾想…」這句洗腦標語，讓人忍不住被吸引。這系列動畫來自中國抖音，其特色鮮明：背景音樂取自洗腦神曲〈越打越年輕＆叮咚雞〉、配音是帶點厭世感的合成女聲，搭配無厘頭甚至獵奇的劇情，迅速走紅成為熱門迷因。

這股魔性節奏讓許多網友直呼上頭，「誰敢想…不曾想…」也因此深植人心，成為網路流行語。無論是宣傳文案或社群留言區，都能看見這句話的蹤影。舉凡驚奇的事件或意想不到的結果，網友們都會用這句話來表達，例如：「誰敢想誰敢想，真的拍出一隻片；不曾想不曾想，永伴真的做出來」、「誰敢想誰敢想，GOBAL WORK強勢回歸了；不曾想不曾想，錢包準備失守了」、「誰敢想誰敢想，有人拿來當鈴聲；不曾想不曾想，竟然沒人打電話」。

No.9 你後面有車

翻攝官網／後面有車

「你後面有車！」這句話不是來自路人的善意提醒，而是饒舌歌手瘦子E.SO在直播中的「天然呆」急喊。事件起因於瘦子在與團員大淵直播連線時，誤以為大淵站在馬路中間，背後的車子即將撞上他，便焦急大喊。結果大淵一臉茫然地回應「我在打工啦」，才讓瘦子意識到自己誤會，這個可愛的烏龍瞬間引爆社群，創下聲量最高點。

這句意外的提醒因其強烈的戲劇效果在網路上瘋傳，網友們紛紛製作各式梗圖與影片，甚至笑稱「以後走路沒有瘦子提醒我都不安心了」。從串流平台Netflix到旅遊平台KKday，各大品牌小編也爭相模仿，將這個梗融入自家宣傳文案。而大淵更是將這個熱潮轉化為商機，不僅推出印有「你後面有車！」的T-shirt，更設計了印有瘦子吶喊畫面的擋泥板，讓粉絲們大讚「根本周邊達人」、「討厭商人嘴臉但這個周邊我愛」、「太炸了！後面真的有車」。

No.8 居然、竟然之爭

你是「竟然人」還是「居然人」？這個看似無聊的問題，在2025年意外成為網路社群的熱門話題。起因是一位網友在Threads上分享觀察，發現大家在聊天時，習慣用「竟然」的人幾乎不會用「居然」，反之亦然。這篇貼文迅速爆紅，吸引超過百萬人次瀏覽，不少網友實測後驚呼「準到爆！」、「這好好玩，直接開始看每個朋友是什麼然人」，甚至幽默表示「MBTI就此多一個分類，我是INFP居」。

儘管教育部辭典早已指出兩者詞義相近，這並不影響網友們發揮創意。許多網友把問題交給AI工具解答後，紛紛為這兩種人創造了有趣的性格標籤：習慣用「竟然」的人，被認為個性較直率、情緒反應強烈，驚訝當場寫在臉上；而偏好使用「居然」的人，則被形容為性格溫和、觀察入微，驚訝反應較為內斂，語氣像是發現隱藏技能般的好奇。話題爆紅後，從全家社群小編到司法院臉書粉專都跟上這股風潮，讓這場「居然、竟然之爭」成為年度最有趣的社群討論之一。

No.7 義大利山海經

翻攝X／IndoPopBase；TikTok／kevinxhs

你是否曾被一隻穿著球鞋的鯊魚、或是一個拿著木棍的木頭人洗版呢？這股在今年初席捲TikTok和Instagram的熱門迷因，被稱為「Italian Brainrot（義大利山海經）」。這個風潮以荒謬的超現實AI圖像、誇張的義大利語音為特色，在Z世代社群中迅速竄紅，將無厘頭美學推向全新高度。

這波迷因潮最早可追溯至某位TikTok用戶上傳的一段影片，內容是一隻身穿Nike球鞋的鯊魚，搭配著義大利語旁白，荒謬到令人噴飯。儘管原始影片已被刪除，但其獨特的風格在短時間內被大量轉發與模仿，並誕生出許多經典代表角色，例如「鱷魚頭轟炸機 Bombardiro Crocodilo」、「仙人掌大象 Lirili Larila」、「拿著木棍的木頭人 Tung Tung Tung Sahur」等。不少品牌也迅速跟上潮流，包括 Ryan Air、三星、Duolingo 等，紛紛推出「Brainrot風格」的創意廣告影片，讓網友們笑稱「AI又雙叒得了MVP」、「黃仁勳，這就是你想看到的世界嗎？」

No.6 信我是秦始皇

每當社群討論起一些荒謬至極的話題時，你總能在留言區看到一句「你信這件事，還是信我是秦始皇？」這句帶有強烈嘲諷意味的流行語，已經成為用來表達「荒唐到難以置信」的萬用金句，但你知道它的源頭其實是一個詐騙簡訊嗎？

多年前，中國曾流行一則荒謬的簡訊詐騙，內容聲稱自己是「秦始皇轉世，需要募款重建帝國」。隨後，一位網友模仿此格式回覆，自稱也是秦始皇並要求對方匯錢，這張截圖爆紅後，便被簡化為「我，秦始皇，打錢」這個經典迷因。如今，這個梗被延伸應用在社群上，當人們面對比詐騙簡訊更扯的事情時，就會用「信我是秦始皇」來表達心中的無語和不相信。近期在Netflix宣傳動漫《終末的女武神》時，由於原著內容提及秦始皇被選為人類代表與神界對決，因此也巧妙地運用了這個梗，吸引網友幽默回應「真的秦始皇來了～我信」、「商君信任陛下」等留言，讓其相關聲量再創高峰。

No.5 回答我！Look in my eyes！

YT／Sausage

「回答我！」這句話大家一定不陌生，它近來頻繁出現在各大社群平台，可說是年度最受歡迎的網路迷因之一。這句魔性的句子來自人氣中國遊戲直播主「小明劍魔」，他在直播中因不滿觀眾的質疑，情緒激動地瞪大眼睛反問，說出「回答我！」、「Look in my eyes！」、「Tell me why?why?baby why?」等一系列逼問金句，搭配誇張的語氣，讓許多人被戳中笑點，迅速在網路上爆紅。

這個迷因的使用特點在於其固定的句式模板，使用者通常會先複述對方的論點，再以「那我問你...」開頭，並搭配「回答我！」的怒吼來反駁對方。許多網友將這個模板套用至各種情境，製作成大量的二創影片。值得一提的是，這股熱潮甚至蔓延到現實生活。今年五月，新北宏匯廣場發生一起顧客因停車費問題情緒失控的事件，影片中男子竟指著自己的雙眼，對服務人員說出「Look in my eyes，妳回答我」，讓在場路人及網友都驚呆了。這起事件引發網友熱議，紛紛表示「小明拿到現實講還是挺尬的」、「連長輩都跟到迷因了」、「小明劍魔迷因會爆紅不是沒原因」，再次將這個萬用迷因推上聲量高峰。

No.4 露比醬～嗨！

YT／LoveLive! - FAN ACCOUNT

你是否也被「露比醬～嗨！」這句甜膩可愛的台詞洗腦了？這句熱門迷因來自日本動漫《Love Live!學園偶像計畫》限定組合AiScReam的歌曲〈愛♡スクリ～ム！〉。這首歌自今年初在社群平台竄紅，憑藉其魔性旋律和中毒性的「露比醬～嗨！」開場，迅速席捲社群，更在日、韓、馬來西亞等地衝上Spotify熱門榜冠軍。

這首歌的爆紅並非偶然，《網路溫度計DailyView》曾盤點它的三大魅力：首先，組合中三位聲優高、中、低音階的聲線層次分明，讓許多「聲控」粉絲一聽就上癮。接著，精準的節奏與互動式橋段讓它不只可愛度爆表，也讓人一聽就會、一看就想學。最後，這首歌簡單的對嘴與肢體動作，讓一般社群用戶能無痛上手，再加上NMIXX、IVE等知名藝人的翻跳推波助瀾，進一步擴大傳播。這股熱潮近期也燒進台灣校園，今年五月高雄中學將這首歌選為畢業歌之一，畢業典禮上男同學們以低沉的聲音熱情回應表演者，超反差的有趣場面讓網友爆笑，直呼「露比醬承受了太多」、「青春真好哇」，寫下聲量高點。

No.3 真冰涼

翻攝Threads／dubseddy

喝完一口冰涼飲品，你的腦海裡會不會也浮現出「真冰涼」這句話呢？這句充滿台味的熱門金句，源自創作者「張譯EddyChang」（嘴哥）的一系列日常買餐影片。他總是在享用完熱食後，大口喝下冰飲，並搭配誇張的表情與語氣說出這句口頭禪，魔性影片瞬間圈粉無數。

除了「真冰涼」之外，嘴哥的口頭禪還包括「熱甲扣八」和「真探」，這也讓不少網友爭相模仿致敬，帶動一波迷因風潮。最令人驚喜的是，這股風潮甚至吹到了海外。韓國女團MAMAMOO成員頌樂來台舉辦見面會時，喝完水後也順口補上一句「啊～真冰涼」，讓全場粉絲為之瘋狂。事後，她拍攝自製冬瓜茶的影片，再次脫口而出這句口頭禪，讓許多網友笑翻，直呼「都是這個女人，害我現在喝到冰飲，第一個想到的形容詞就是真冰涼」、「嘴哥的口頭禪紅了」。

No.2 大展鴻圖

YT／ 揽佬SKAI ISYOURGOD

「別墅裡面唱K，水池裡面銀龍魚。」還有誰沒聽過這段歌詞嗎？這首歌正是來自中國廣東饒舌歌手攬佬SKAI ISYOURGOD與AR劉夫陽的單曲〈大展鴻圖〉。今年憑藉其洗腦節奏和魔性歌詞，迅速在各大社群平台掀起熱潮。除了常見的舞蹈挑戰和改編翻唱，許多粉絲也將其伴奏與韓國偶像的影片剪輯搭配，創造出大量的創意二創，展現出驚人的跨文化傳播力。

歌曲爆紅時正好碰上台灣畢業季，不少畢業生將「大展鴻圖」作為祝福語，並和朋友們一起拍攝舞蹈挑戰影片，讓這股風潮迅速席捲全台。今年七月攬佬來台舉辦演唱會，唱到這首歌時，全場粉絲齊聲大合唱，場面十分壯觀。然而，這首歌的熱度也伴隨著不少爭議。東森幼幼台曾在官方IG分享了一段藝人與哥哥姐姐們跟風大跳〈大展鴻圖〉的影片，沒想到卻引發部分網友反彈，認為這首歌「超級難看又難聽，真的不適合小孩」，甚至有人留言「抖音一響，父母白養」，讓歌曲的相關聲量再次飆升。

No.1 來都來了

《網路溫度計DailyView》

「來都來了」這句聽似輕描淡寫的話，卻已成為2025年社群中最讓人細思極恐的流行語。這個迷因源自中國一起備受爭議的社會事件，一位化名「阿紅」的38歲焦姓男子，利用變聲器、濾鏡與假髮，在網路上營造溫柔熟女形象，並以「免費性服務」為由，誘騙多名男性見面。即使見面後發現對方是男性，仍有人選擇留下，並說出這句讓人傻眼的「來都來了」，引發了社會譁然。

諮商心理師張宇傑分析，「來都來了」這句話可能隱藏著三種心理狀態：一是「沉沒成本謬誤」，因為已付出時間成本，便不願輕易放棄；二是「害怕丟臉」，擔心離開會被朋友嘲笑；三是「不願承認被騙」，用這句話來掩蓋內心的羞恥與失落。雖然「來都來了」本來就存在，但這場社會事件卻加速了它的傳播與應用，被品牌小編、帶貨直播主和網友應用於各種情境，例如「來都來了，照片還是要拍」、「來都來了，錢包準備失守」、「來都來了，記得按個讚」，讓這個梗在社群上持續發酵。這句看似無害的口頭禪，也引發了網友更深的思考，紛紛表示「這句列為今年最恐怖的金句」、「以後出國禁止語是來都來了」，讓這個梗成為2025年度最具代表性也最發人深省的熱門迷因。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2025年1月1日至2025年8月5日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

