「自己都沒發現的味道」斷了駐日機會 亮麗女返台治療重拾信心

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院整形外科吳文宏主任表示，在極小切口下精準刮除位於皮下的頂漿腺，術後恢復良好。圖／光田醫院提供
一名外表亮麗28歲女子表現好，獲派日本工作，但她身上常有異味讓客人感受不佳，女子返台接受治療， 光田綜合醫院整形外科吳文宏主任查出她是較少見的「多部位狐臭」，安排迷你水刀狐臭手術，針對腋下、會陰與乳房區域處理，女子現在術後恢復良好，也恢復自信。

「我不是不努力，是連我自己都沒發現的味道，終結了我的日本職涯。」28歲林姓女子外型亮麗、表現出色，原本在台灣日商公司深受肯定，獲得外派日本的機會，卻在當地職場遭遇重大打擊，同事私下向主管反應，她身上有一股異味，客戶感受不好。

返台後她一度懷疑是壓力或清潔不當導致「汗臭」，嘗試各種止汗劑、體香膏，仍難以擺脫那股無形壓力，後來光田綜合醫院整形外科吳文宏主任門診，經詳細問診及檢查後，確認是「頂漿腺分泌異常」導致的狐臭，且異味不只來自腋下，還包含私密部位。

吳文宏主任表示，林女屬於較少見的「多部位狐臭」，安排「迷你水刀狐臭手術」，針對腋下、會陰與乳房區域處理，他說這類手術看似簡單，需在極小切口下精準刮除位於皮下的頂漿腺，避開神經與血管，保留足夠皮下血流，否則易導致皮膚壞死或異味殘留；尤其會陰及乳暈部位空間狹窄、血管神經密布，操作困難度更高，術中須極度謹慎，減少術後感染與血腫風險。

吳文宏統計，近700位狐臭手術個案中，腋下狐臭佔88%、會陰9%、乳房3%，許多女性不自知私密處異味異常，大多是由伴侶發現、提醒才就醫。臨床上，許多患者一開始誤以為是陰道感染，尋求婦科治療，卻久治未癒，直到轉診整形外科才釐清病因。

吳文宏說明，汗臭是小汗腺分泌過多汗水引起，狐臭是來自頂漿腺分泌偏油脂的黃色液體，洗澡、噴香水多半無效，若發現異味揮之不去，尤其伴隨濕黏、染衣等現象，就應考慮是否為狐臭，及早諮詢專業醫師

手術 日本 汗臭 醫師 味道

