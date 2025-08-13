台法沉浸式內容駐地開發計畫 導演謝文毅獲選

「2025台法沉浸式內容駐地開發計畫－台灣人赴法原型駐地開發計畫」公布獲選名單，由台灣新媒體藝術家、XR電影導演謝文毅獲選，預計11月赴巴黎104中心駐地創作4週。

謝文毅擁有建築背景，對影像結構與空間張力的掌握獨具風格。首部虛擬實境（VR）作品「彼岸」入圍紐約翠貝卡影展，並獲捷克國際動畫節VR大獎。2024年推出VR作品「暗面」以建構與崩解意象，探討人類觀看與理解世界的方式。這次以提案OUBLIETTE脫穎而出。

評審團指出，OUBLIETTE提案延續謝文毅對人性幽暗面向的關注，展現鮮明的視覺語彙與高度的藝術性，計畫極具潛力。評審團包括大巴黎數位藝術雙年展（Biennale Nemo）藝術總監吉勒．阿爾瓦雷斯（Gilles Alvarez）、高雄市電影館XR節目統籌王冠人，以及法國在台協會影視專員Ana Villa等。

根據文化部發布的新聞資料，「台法沉浸式內容駐地開發計畫」（Villa Formose Immersive）結合兩國政府及影視機構資源，支持沉浸式內容與新媒體藝術創作者進行雙向交流。該計畫獲文化部支持，並由駐法國台灣文化中心、巴黎104中心、法國在台協會合作推動，公開徵選1名台灣創作者赴法駐地創作。

商品推薦