不只地牛翻身！氣象署揭密各國「地震動物」 台灣傳說竟還有豬羊熊

「地牛翻身」只有台灣人才聽得懂？臉書粉專「報地震 - 中央氣象署」近日發文指出，拜當今科學進步所賜，已證實地震多由「板塊運動」引起，但這項發現距今不到百年。在此之前，世界各地的人們對地震的成因有著豐富的想像，其中最常見的版本，是由支撐大地的動物晃動、翻身或爭鬥而引發地震。而台灣會使用「地牛翻身」，原來是跟1906年嘉義發生芮氏規模7.1的「梅山地震」有關。

氣象署表示，不同文化中，地震的「主角」各不相同，例如中國是鰲魚、日本是鯰魚、泰國是大象、蒙古是青蛙、印度是蛇、北美洲是烏龜，而台灣則以「地牛」最為人熟知。不過，台灣的傳說並不只有牛。在各原住民族的故事裡，羊、豬、魚、鹿、熊、螃蟹等動物也曾擔任「地震使者」，但牛依然占有重要地位，卑南族、布農族、賽德克族都流傳著「地牛翻身」的神話。

至於為何牛會成為台灣地震傳說中的主角？氣象署引用學者看法指出，原因可能可追溯至17世紀。當時荷蘭人為加速開墾，引進大量黃牛和水牛。農民仰賴牛隻耕種，對牛懷有特殊感情與敬畏，因此更容易接受「地下住著一隻牛」的說法。

氣象署指出，1906年嘉義發生芮氏規模7.1的「梅山地震」後，傳聞有人在地裂處看見牛尾巴，讓「地牛」的說法逐漸廣傳。到了1990年代，新聞媒體頻繁使用「地牛翻身」一詞，牛遂成為台灣最具代表性的地震動物。

氣象署也補充，在其他文化中，支撐大地的除了動物，還可能是神靈、巨人、繩子、柱子等，一旦神靈被觸怒、巨人移動或繩柱晃動、斷裂，地震便隨之發生。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

