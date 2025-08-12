捷媒談台灣：少數講「我是捷克人」就開門國家

捷克主流媒體副總編輯近期撰文分享遊台心得，稱台灣是少數幾個只要說「我是捷克人」就打開大門的友善國家之一。他讚賞台灣因多元文化融合，造就獨特而親切的氛圍，擁有熱情友善的民情、豐富美食與便利交通，並指出「忽略台灣很可惜」。

捷克主流媒體Novinky.cz副總編輯金秋爾（JakubKynčl），近期發布「在少數幾個只要說『我是捷克人』就打開大門的國家之一」（V jedné z mála zemí,kde věta „Jsem Čech“ otevírá dveře）為題的文章，分享在台灣旅遊的見聞與心得。

金秋爾在文中寫道，台灣是一個多數捷克人不會考慮去度假的地方，無論是因為與中國關係緊張，或因為在媒體上鮮少被提及，「這些都是非常可惜的。」

金秋爾說：「當我們看到世界各地的旅客這幾年蜂擁而至，擠爆日本各大景點時，能找到像台灣這樣還沒被『攻佔』的替代選擇，其實很不錯。」

金秋爾回憶，剛入境台灣時聽到：「啊，捷克人，歡迎歡迎！」他說：「這是我們在入境時聽到的第一句話，讓人覺得發自內心的真誠。」

金秋爾表示，來到多采多姿的台灣，這裡的歐洲遊客還經常彼此微笑點頭，好像在默默認可彼此的好眼光。「台灣是一個將許多傳統中華習俗與日本、韓國，甚至受美國影響的地方，相互結合的結果是獨特又令人覺得親切。」

金秋爾寫道，一直以來，他有9成的旅遊體驗圍繞美食打轉。這20年來，他嚐遍世界大江南北，台灣曾是他旅行地圖上的空白區域，「但不該如此，因為這裡的飲食文化是傳統中式料理與多元西方元素的精彩混合。」

金秋爾分享，在他9天的行程中，首站即造訪中正紀念堂。雖然台灣社會對這位歷史人物評價兩極，但自1980年開放以來，這裡即是台北的重要地標。另一個地標是台北101，曾在2004年成為世界最高建築，直到6年後被杜拜的哈里發塔超越。

金秋爾說，令他們驚訝的是，中正紀念堂並不擁擠，人群只有在每小時的衛兵交接儀式時才聚集，「這是我在世界各地看過最精彩的儀式之一」。

金秋爾說，他們連續來這裡3次，引起保全的注意。「不過當我們說我們來自捷克後，現場氣氛似乎變不一樣。他們沒有多問，只是給予大大的笑容，還主動告訴我們哪個角度最好拍。這種友善，對於已習慣在世界各地拍照時總引起懷疑的人來說，特別感動。」

金秋爾寫道，說到台灣，就不能不提高品質的茶葉，台北也有數不清的好茶館。在台北一杯珍珠奶茶的價格約是布拉格的一半，而且多數用的是真正好茶。

金秋爾寫道，台北的公共交通方便，計程車價格親民，並稱台北是「購物天堂」。衣服、鞋子品質不錯，電子配件如手機充電線也便宜又耐用。

金秋爾寫道，若想為廚房補些特色食材，那就一定要去傳統市場。迪化街是個寶地，有冷凍草莓、乾香菇、各式各樣的茶葉…等，應有盡有。此外，「鼎泰豐」是必訪連鎖餐廳，環境乾淨、食品安全可靠，尤以手工小籠包和水餃聞名。

談到象山，金秋爾提醒，不要在登山前吃太多，因需攀爬不少階梯。登頂後可俯瞰整個台北市與101大樓，「等到夜幕降臨、萬家燈火點亮的那一刻，一切都值得。」

台北行結束後，金秋爾經杜拜返回布拉格，偶然在杜拜商場看到鼎泰豐招牌。他說：「台灣味道已成功輸出全球，甚至在杜拜轉機時也能吃到正宗小籠包。這或許是更多捷克人踏上台灣的開始。」

