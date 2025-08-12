中颱楊柳最快中午陸警 氣象署估「南花蓮至台東」登陸

今天水氣仍多，中央氣象署表示，清晨至上午中部沿海、南部地區及澎湖有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；晚起基隆北海岸及東北部地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署今晨5時30分已針對楊柳颱風發布海上颱風警報。氣象署說，颱風今天將經過琉球南方海面，明天自台灣東半部登陸並通過，為影響台灣最顯著的時期。「登陸地點以南花蓮至台東機率較高，北花蓮至宜蘭次之」，接近台灣前維持中度颱風，登陸後逐漸減弱，周四向西遠離，進入中國。

若路徑無特殊變化，氣象署預計今天中午至下午發布陸上颱風警報，隨時注意氣象署發布的最新資訊，並預先做好防颱準備。颱風影響期間，北部、東半部海面浪高逐漸增加至2.5至6米，其他海面亦增大，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率，非必要避免前往海邊活動。

明天受到楊柳颱風及其外圍環流影響，東半部及嘉義以南地區有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨，尤其東部、東南部地區及南部山區有局部豪雨以上等級發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，山區並有局部大雨發生的機率。

周四颱風遠離，風雨漸緩，水氣仍然偏多，東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區清晨仍有局部短暫陣雨，白天起轉為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

周五至下周一環境轉為偏東風，迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下周二至下周四東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

