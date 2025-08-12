聽新聞
今晨5時30分海警 粉專：中颱楊柳走了活下去的路 通過時可維持巔峰
中度颱風楊柳即將威脅台灣，中央氣象署發布海上颱風警報，中颱楊柳今天清晨5時的中心位置在台東的東南東方約800公里之處，以每小時25公里速度，向西北西進行。海上警戒區域為台灣東南部海面、巴士海峽，航行及作業船隻應嚴加戒備。
氣象署說，颱風中心目前在台東東南東方海面，向西北西移動，對台灣東南部海面及巴士海峽構成威脅，預計此颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢。
今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率；今晚起東半部海面及巴士海峽風浪將逐漸增大至2到3米。
天氣高溫炎熱，今天白天台北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新北市為黃色燈號。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台灣東南部外海海水表層又熱又燙，源源不絕的能量，楊柳颱風通過時，可以增強、維持它的巔峰，楊柳走了一條讓它可以活下去的路。
