楊柳颱風今將更壯大原因曝 鄭明典：需要小心因應
楊柳颱風過去一度不被看好，為何仍存活甚至將以中颱之姿侵襲台灣？前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，在昨天以前，楊柳颱風的西方，算是颱風前進方向，一直有一片乾區，是不利颱風發展的因子之一。昨天入夜後，南海的潮濕空氣有逐漸捲入楊柳颱風環流的趨勢，預期今天可見光雲圖中，楊柳颱風的雲系將會擴大並開始環繞旋轉中心。
鄭明典表示，更重要的，北方的滯留鋒有減弱的趨勢，台灣附近的垂直風切也可能降低。綜合最新的資訊，楊柳颱風需要小心因應。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
