侵台颱楊柳明天登陸恐達中颱中限 粉專：已可見「雲捲風眼」若隱若現
中度颱風楊柳明天將威脅台灣，中央氣象署今天清晨5時30分發布楊柳颱風海上颱風警報。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，楊柳颱風度過了強風切及乾空氣的侵擾，如今風切降、抵達溫暖海域，此時它正在默默吸收從南海馳援而來的暖濕空氣，環流壯大了不少，底層也扎實許多，現在的雲圖已經可以看到若隱若現的雲捲風眼了。
強度方面，「觀氣象看天氣」表示，由於路徑略偏南，昨晚就逐漸進入較舒適的風切區域，「楊柳還是撐過了」，預計未來到台灣東部時，環境都介於優渥至尚可之間，對於楊柳颱風進一步增強十分友善。因此登陸台灣東部陸地時，強度很可能已經達到中颱中限水準。
各國路徑已趨於一致，「觀氣象看天氣」表示，預計以花蓮以南到屏東登陸機率最高，「亦有修到巴士海峽機率」。預計明天白天楊柳將穿過台灣，以目前路徑來說，全台灣明天當天幾乎都可能出現7至8級以上強陣風，登陸點附近更可能出現16級以上強陣風，東部、東南部及南部山區有豪雨以上雨勢發生機率。「花蓮馬太鞍溪已有堰塞湖出現，下游民眾務必留意」。預計風雨最大區域以雲嘉以南及花東最為明顯，其他地區則風大於雨、務必做好防颱準備。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
