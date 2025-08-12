聽新聞
新任國健署長沈靜芬：加味菸、加熱菸不脫鉤
新任國健署署長沈靜芬本月一日上任，昨首次面對媒體。兒童感染科醫師出身的她，對於有條件開放加熱菸議題敏感、人工生殖法修法持續卡關，她說，「這是上帝給我的功課」，一切都是按法律和行政程序，不因署長換人，就會有所不同。
國健署七月廿九日公布加熱菸審查結果，共二家加熱菸業者、十四品項申請案有條件通過。為此，拒菸團體在沈靜芬上任首日至署前抗議，批政府放任「加味加熱菸」危害下一代健康。
對於加熱菸有條件通過審核，沈靜芬說，公部門所訂定政策均根據法治、法律等基礎，期間多次召開委員會審議，最有條件的通過指定菸品。此外，去年八月即已公告菸品禁止添加物草案，後續將按程序，走完行政流程後正式公告，不會和加熱菸脫鉤，一旦公告不可添加品項，適用於所有菸品。
外界關心加熱菸何時可上市？沈表示，業者取得有條件核准後，須修改產品標示，符合規定、繳交資料備查才能申請許可證，目前無既定或預期上市時程。
沈靜芬為兒童感染科權威，長期投入幼兒疫苗注射、預防醫學等領域，她說，上任後著手研擬增加幼兒公費預防保健次數可行性，將從現行七次增至九次。
「○到六歲國家幫忙養，國健署責任就是提供生育、育兒的支持。」沈靜芬說，兒童預防保健擬增至九次，新增「四至十個月」及「三至七歲」等健檢時間點，已爭取上億元行政預算，只要預算到位，最快明年可執行。
