雙北AI公車站長「阿明」中英文服務 4大車站試行

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
AI公車站長「阿明」昨亮相，實體機器將出現在市府轉運站、板橋公車站，民眾可快速獲得公車搭乘相關資訊。記者胡經周／攝影
AI公車站長「阿明」昨亮相，實體機器將出現在市府轉運站、板橋公車站，民眾可快速獲得公車搭乘相關資訊。記者胡經周／攝影

公車駕駛在行進間若遇乘客發問，可能分心影響行車安全。台北市公車聯營管理委員會與新北市公共汽車客運商業同業公會推出AI公車站長「阿明」，只要掃描QR Code就能詢問任何公車相關問題，業者表示，仍在試行階段，優化改進後上路。

台北市公車聯管委員會主委李博文說，民眾搭公車時，可能遇到不知道該在哪一條路線轉乘，或想查知搭乘時刻表等，因而詢問駕駛，駕駛要全神專注開車，及留意乘客上下車動態，若還要回答乘客問題，恐會有分心疑慮，因此搜集駕駛常遇到的意見，打造AI公車站長「阿明」。

新北市公車公會理事長呂奇峯說，AI公車站長「阿明」實體機台只有在市府轉運站、板橋公車站，昨起至十七日下午三時到六時試辦；台北車站淡水捷運站則是以QR Code掃描，有中文及英文介面，提供公車路線規畫、預估到站時間、發車時間、遺失物等資訊。

記者實測掃描QR Code，直接導入網站頁面無需下載App。李博文笑稱「阿明」還涉世未深，需要大家多互動訓練，民眾在快閃期間互動，有機會獲陽明山遊園公車一日券、新北市瑞芳觀光公車一日券等禮物。

北市交通局長謝銘鴻、新北交通局長鍾鳴時現場測驗「阿明」，他們表示，導入相關系統是為減輕駕駛額外工作負擔，民眾掃描QR Code就能將「阿明」帶著走，感謝公車業者導入AI科技於第一線的用心。

陽明交通大學運輸與物流管理學系副教授王晉元說，開發「阿明」能減輕駕駛工作壓力、缺人困境，值得推廣應用。

AI 公車 淡水 北市府 台北車站 陽明交通大學

