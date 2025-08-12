聽新聞
廣角鏡／楊柳颱風撲台 今海陸警齊發
中度颱風楊柳直撲台灣而來，中央氣象署今天海陸警齊發，中午至下午期間發布陸警，周三颱風對台灣的影響將最顯著，由於楊柳颱風路徑南修，目前預估將從台東登陸，成為今年第二個登陸的颱風。
🌀最新颱風動態
▪️楊柳颱風恐登陸！會有颱風假嗎？氣象粉專分析機率
▪️楊柳颱風花東登陸「東向西穿越」 氣象署：路徑似強颱康芮
▪️周三登陸機會大增 氣象粉專：楊柳颱風有機會從宜花地區登陸
▪️吳德榮：楊柳颱風「這2天」通過台灣北部 侵襲機率調高至6成
