路徑似康芮！中颱楊柳直撲 花東、南部山區明防豪雨

楊柳颱風直撲台灣而來，中央氣象署表示，最快今中午發布陸警，明天對台灣影響最顯著，由於楊柳颱風路徑南修，預估會在台東一帶登陸，成為今年第二個登陸的颱風。楊柳路徑和去年十月強颱康芮類似，花東、南部山區慎防豪雨，因颱風移動速度快，周三深夜至周四就會離開台灣。

中央氣象署預報員張竣堯表示，楊柳颱風昨自琉球海面逐漸向西移動到台灣，若路徑沒有太大變化，氣象署最快今中午發布陸警。預報員林定宜則說，颱風中心附近風速有增強，未來暴風圈恐略為擴大。

張竣堯指出，楊柳颱風為今年第二個登陸的颱風，其路徑被分為第三類，也就是「通過台灣中部向西或西北進行者」，占歷史颱風百分之十二點七二，而上一個類似路徑的颱風，是去年十月的康芮颱風，但兩者對台影響程度差很多。

張竣堯表示，康芮達強颱等級，去年對北部及東半部造成嚴重災情，楊柳昨晚增強為中度颱風，預估從台東登陸，屆時東半部及東南部降雨最為顯著，通過中央山脈後強度會減弱，颱風逆時針旋轉風場帶來的西風及西南風，也將為中南部帶來較大雨勢，但實際影響程度仍要看颱風結構大小及氣流導引等。

降雨部分，張竣堯說，今清晨至上午中南部地區沿海仍有零星降雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後西半部及其他山區局部短暫雷陣雨，亦有局部大雨發生機率；晚間起基隆北海岸、東北部轉為局部短暫陣雨或雷雨。

周三受到楊柳颱風影響，東半部、嘉義以南地區有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生機率。花東地區、南部山區慎防豪雨等級以上降雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，山區也會有局部降雨，周四颱風快速遠離，但台灣附近水氣仍多，東半部有短暫陣雨，西半部清晨有局部短暫雨，白天就轉為多雲到晴天氣，午後有雷陣雨。

颱風影響，蘭嶼航線今、明兩天停航，綠島航線今午以後到明天也停航；往返琉球、東港的東琉線船班，考量海象不佳，明天全天停航，十四日僅聯營處視海況另行公告，其餘航運業者全日停航。阿里山林鐵今上午十時車次（嘉義-阿里山）預警性停駛，明天全線停駛。

商品推薦