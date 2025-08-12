倒數二天！塑膠公約談判陷膠著

全球塑膠公約談判會議進入倒數二天，談判進度依舊緩慢，多數條文仍懸而未決，括號文字不減反增。大會主席團指出，這些分歧只是談判過程的一部分，呼籲各成員國加快協商步伐，同時強調，一份具約束力且雄心可期的條約仍在掌握之中。

儘管外界對談判進度感到憂心，聯合國環境署（ＵＮＥＰ）執行長安德森在國際記者會上仍樂觀表示，雖然現行草案選項繁多，但這是任何重大國際談判的常態。她以自身逾四十年環境談判經驗喊話：「帶著這份條約離開日內瓦的機會之窗依然敞開。」

大會主席瓦迪維索則強調，談判並非停滯不前，目前已有兩項條文送交法律起草小組，部分條文也達成高度共識，「這是一個很好的開始」。針對爭議最大的塑膠減產條文，他將親自參與小組非正式協商，尋找各方都能接受的「協商落點」。他也表示，今天將再度召開全體會議，爭取將更多「乾淨文本」送交法律起草小組。

本周起，多國環境部長將陸續抵達日內瓦，雖然本次會議未安排「部長級會議」，但部長們的非正式參與被視為推動政治意願的關鍵。安德森指出，未來數天將是決定性的關鍵時刻，全世界正密切關注各國能否在有限時間內「穿透迷霧，為終結全球塑膠汙染危機邁出歷史性的一步」。

學者：我需速訂國家級計畫

聯合國塑膠公約第五次談判續會昨天進入第七天議程，環境部舉行線上會議，邀請前往瑞士第一線觀察的代表團與國內產學界分享最新談判進度。代表團指出，雖然談判進度緩慢，但預期本周會產出一份條文框架。國內產業界則提醒，塑膠產業是半導體供應鏈的重要支柱，在推動減塑政策時，應兼顧對產業的衝擊。

環境部代表團成員、台灣循環經濟與創新轉型協會榮譽理事長樊國恕說，草案文本雖已從鬆散架構匯整成卅二項條文，但持續有新項目加入，即日起到本周四大會閉幕，會有許多閉門會議進行條文濃縮，協商出最大共識。

清大榮譽教授談駿嵩表示，面對即將成形的全球塑膠公約，台灣必須及早訂定國家級的行動計畫，因應可能衝擊石化、塑膠及半導體等關鍵產業的全球變革。

他指出，塑膠產業涵蓋上下游產業、約廿萬個就業機會，年產值逾一兆元，更是半導體製程的重要材料來源。由於台積電對特殊塑膠材料需求遠高於國際平均，若塑膠產業競爭力下滑，將直接影響半導體穩定發展。

台灣塑膠製品工業同業公會組長王詩琪指出，塑膠公約將為塑膠產業帶來成本、供應鏈與法規等三大衝擊。她呼籲，政府若要引導產業轉型，就必須提供相應的配套措施與協助。

