白宮前副顧問博明：台灣應重啟除役核電廠

美國白宮前副國家安全顧問博明與曾任美國太平洋司令部作戰主任的蒙哥馬利表示，台灣應該重啟除役的核電廠，這是強化能源安全的關鍵要務，以對抗中國大陸的威脅。

彭博資訊報導，博明與蒙哥馬利上月底參加美國智庫「保衛民主基金會（ＦＤＤ）」在台北舉行的兵推後，做出上述結論。台灣須採取的其他措施，包括增加液化天然氣（ＬＮＧ）儲備、與擴大ＬＮＧ運輸船隊。

博明受訪表示，「台灣極易遭受能源禁運的衝擊，要減緩相關影響，可透過改善電網、加強ＬＮＧ的供給與儲備安全，當然，還有重啟閒置的核電廠。」

博明和蒙哥馬利參與的兵推聚焦能源安全，主因經濟合作發展組織（ＯＥＣＤ）的前卅大經濟體中，台灣電網的脆弱性數一數二，因為半數供電仰賴ＬＮＧ進口。

ＦＤＤ兵推未對媒體開放，但蒙哥馬利與另外兩人受訪時描述兵推情況，他們主要心得是台灣非常脆弱。蒙哥馬利說，中國只消攔住七、八艘ＬＮＧ船，這很容易辦到，就能對台灣施壓。

博明表示，兵推情境之一是扮演台電的一方，優先供電給醫院等重要民生機構，迫使部分製造中斷，導致半導體生產減速，引發巨大混亂。而全球九成以上的最先進的人工智慧（ＡＩ）晶片在台灣生產。

蒙哥馬利透露，兵推也模擬對台電發動網攻，敵方啟動植入電網的惡意軟體，切斷電廠供電。

