核三公投正反激辯 黃士修：反核是反美 甘崇緯：核安有風險

聯合報／ 記者林海李柏澔／台北報導

核三公投將於廿三日舉行，中選會昨舉行第三場說明會，正方代表、核能流言終結者創辦人黃士修表示，全世界都已經重新擁抱核能，但反核方卻只能在核災與核廢兩點跳針，反核就是「反美、賣台、舔共」。反方代表、台灣綠黨共同召集人甘崇緯說，國人不該再承擔可能發生核災的風險，再生能源電網才是兼顧能源韌性的選項。

黃士修駁斥前兩場的反方代表論點，他批評台電鉅額虧損，曾文生爽當董事長還情緒勒索，要求符合安全才公投，事實上卻是什麼都沒做，而二○二四年人均用煤電量世界第一，若核二、核三運轉，中火十部燃煤機組就可以除役。

黃士修表示，政府強調能源安全、核廢有解、全民共識三原則，但美國多次嚴厲警告，非核會破壞台灣能源安全，且美國多次表態可以處理協助處理核廢料，因此反核就是反美、賣台、舔共。高階核廢料根本不是問題，包括美國、日本都多次表態可以協助，二○一八年的以核養綠公投，就連核電廠附近的民眾都支持，恆春居民有七成支持核三延役。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯說，核三商轉至今四十年，各種條件都不符合歐盟認定的綠電標準，國人不該再承擔可能發生核災的風險，分散且多元的再生能源電網才是兼顧能源韌性的選項。

從五月十七日至今，台灣電力的備轉容量率不但九成以上的時間都在百分之十以上，即使在最尖峰、最緊張的時刻也都還有百分之六點二的電量是備而不用的，代表台灣沒有因為核電歸零而缺電。

根據經濟部的節電計畫，二○二七年可以省下二○六億度電，核三在還沒有除役的二○二三年，一整年的發電量也才一七八億度，光靠節電就可以省下一座核三廠，為何還要冒險重啟一座已經除役的老舊核電廠？

核電 公投 核三廠

中颱楊柳逼近！粉專透露登陸、出海可能地點 3地要最高規格防範

楊柳今晚8時增強為中度颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，楊柳雖受強風切與乾空氣干擾，呈現「頭輕腳重」結構...

中颱楊柳來勢洶洶！海上警戒升溫 北部分署籲提前防颱

第11號颱風「楊柳」於晚間增強為中颱，預估明清晨發布海上颱風警報，受其外圍環流影響，北部沿海已出現明顯風浪增強情形，浪高...

楊柳今晚8時增強為中颱 估明晨海警、由台東登陸

今年第11號颱風楊柳已在晚間增強為中度颱風，中央氣象署指出，楊柳颱風今晚間中心位置位於北緯 20.7 度，東經 130....

楊柳颱風襲台！1圖曝4地「雨下到發紫」 網嘆：看來躲不掉了

楊柳颱風持續朝台灣前進，中央氣象署預報員官欣平上午指出，預估周三（13日）中午前後由花蓮台東附近登陸，最快今日深夜至明天上午可能發布海警。民間氣象公司《天氣風險 WeatherRisk》指出，周三颱風暴風圈通過，風雨最明顯...

新任國健署長沈靜芬：加味菸、加熱菸不脫鉤

新任國健署署長沈靜芬本月一日上任，昨首次面對媒體。兒童感染科醫師出身的她，對於有條件開放加熱菸議題敏感、人工生殖法修法持...

雙北AI公車站長「阿明」中英文服務 4大車站試行

公車駕駛在行進間若遇乘客發問，可能分心影響行車安全。台北市公車聯營管理委員會與新北市公共汽車客運商業同業公會推出ＡＩ公車...

