核三公投正反激辯 黃士修：反核是反美 甘崇緯：核安有風險

核三公投將於廿三日舉行，中選會昨舉行第三場說明會，正方代表、核能流言終結者創辦人黃士修表示，全世界都已經重新擁抱核能，但反核方卻只能在核災與核廢兩點跳針，反核就是「反美、賣台、舔共」。反方代表、台灣綠黨共同召集人甘崇緯說，國人不該再承擔可能發生核災的風險，再生能源電網才是兼顧能源韌性的選項。

黃士修駁斥前兩場的反方代表論點，他批評台電鉅額虧損，曾文生爽當董事長還情緒勒索，要求符合安全才公投，事實上卻是什麼都沒做，而二○二四年人均用煤電量世界第一，若核二、核三運轉，中火十部燃煤機組就可以除役。

黃士修表示，政府強調能源安全、核廢有解、全民共識三原則，但美國多次嚴厲警告，非核會破壞台灣能源安全，且美國多次表態可以處理協助處理核廢料，因此反核就是反美、賣台、舔共。高階核廢料根本不是問題，包括美國、日本都多次表態可以協助，二○一八年的以核養綠公投，就連核電廠附近的民眾都支持，恆春居民有七成支持核三延役。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯說，核三商轉至今四十年，各種條件都不符合歐盟認定的綠電標準，國人不該再承擔可能發生核災的風險，分散且多元的再生能源電網才是兼顧能源韌性的選項。

從五月十七日至今，台灣電力的備轉容量率不但九成以上的時間都在百分之十以上，即使在最尖峰、最緊張的時刻也都還有百分之六點二的電量是備而不用的，代表台灣沒有因為核電歸零而缺電。

根據經濟部的節電計畫，二○二七年可以省下二○六億度電，核三在還沒有除役的二○二三年，一整年的發電量也才一七八億度，光靠節電就可以省下一座核三廠，為何還要冒險重啟一座已經除役的老舊核電廠？

