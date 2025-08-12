環團揭土壤汙染超標 四接恐停工

今年二月四接環評大會，環團質疑台電隱匿協和廠區有土壤、地下水汙染超標情形，環評還是通過。環團昨天公布基隆市府、台電的調查報告，痛批不但有明確汙染事實，台電自主調查結果還新增十一處點位汙染超標，認為環境部嚴重失職。基隆市政府表示，將依法公告協和發電廠為汙染控制場址。

守護外木山行動小組召集人王醒之說，市政府應公告協和電廠全廠為控制場址，讓汙染風險不再擴大。市府公告後，四接開發案就必須終止，台電也必須提出土壤汙染整治計畫書送市府審核。

守護外木山行動小組昨開記者會指出，基隆市政府六月中進場採樣土壤與地下水汙染九個點位，結果七月中旬出爐卻未公開，其中兩點次鎳金屬汙染分別超過管制標準八倍與一點八倍、一點次的總石油碳氫化合物甚至超標四十二點四倍。

王醒之以台電內部吹哨者提供的資料說，台電於環評通過後自知土壤汙染問題難以遮掩，四月再次進行全廠土壤汙染細密調查，該調查也於六月完成第一階段，主要針對過去曾經發生土壤汙染超標的區域進行了一三九點次的採樣。調查結果顯示，竟還新增加十一個汙染超過管制標準的點位。

台灣蠻野心足生態協會常務理事陳憲政表示，由此更證明環境部及環評委員嚴重失職，環境部及基隆市政府應該依據土汙法規定，要求台電完成汙染土地整治。

基隆市府則證實，今年六月間至協和發電廠，進行八點次土壤採樣及一點次地下水採樣，檢測有兩點次土壤鎳濃度超標，一點次總石油碳氫化合物超標，基隆市環保局長馬仲豪說，市府後續會依土汙法將協和發電廠公告為汙染控制場址，電廠應於公告後六個月內，提出汙染控制計畫。

台電表示，今年四月依過去自主調查結果，於廠內汙染區域進行更細密調查，發現在一百三十九個採樣點中，有十一個點位檢測濃度超過管制標準，其超標點位分布與先前自主調查結果一致，主要位在輸油管線、機組運轉及油灰貯存等區域。

台電說，待主管機關公告汙染範圍，台電將提出完整的整治規畫，若經主管機關審查核可，台電會據此進行整治，並於整治完成後，啟動新燃氣機組建置工作。

王醒之憂心的說，市府公告協和發電廠為汙染場址後，如果台電跑去找行政院長卓榮泰「抱怨」，卓揆回過頭來跟環境部「施壓」，環境部也有可能用土汙法第十七條「經中央主管機關同意者，不在此限」的但書，讓台電得以推動四接開發案。

