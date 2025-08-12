聽新聞
0:00 / 0:00
爆土壤汙染爭議 環境部：四接環評結果不會撤回
環團揭露的基隆市府、台電自主調查報告，都有土壤汙染超標情形，今年二月通過的四接環評，還算數嗎？環境部表示，土汙整治和環評是平行審查，環評結果不會因為後續發現土汙而撤回。
今年二月廿六日環境部排審四接審查案，然而有吹哨者爆料台電隱匿總石油碳氫化合物（ＴＰＨ）及多氯聯苯（ＰＣＢｓ）等土壤汙染超標事實，要求環境部取消審查，不過全案經過數小時的審查，與會的十七名環評委員認為，所得資訊已足夠且經過充分討論，全體一致共識下決議全案通過。
守護外木山行動小組質疑，台電隱匿土壤汙染超標，環說書資料缺失等，二月廿七日為此向台北地檢署遞狀，控告台電公司環保處長吳政宏以及兩名顧問公司人員涉嫌違反環評法、登載不實等罪。
七月十六日，環保團體再開記者會，質疑審議過程爭議多，且未解決土壤汙染、國防疑慮、環境破壞等問題，因此向行政院提出撤銷協和四接環評訴願，盼撤銷環評決定。據了解，目前仍然未有進一步發展。
環境部環境保護司長徐淑芷表示，土汙整治與環評是平行審查，環評並未規定場址有土汙就不能審查，土汙法是規定在實質利用土地時，公告為整治場址的土汙必須整治完成，待地方政府解列後才能實質應用，這是土汙法的精神，基隆市政府若公告廠區整治場址，就得依照相關法規管理，但環評結論並不會因為上述原因而撤回。
🌀最新颱風動態
▪️楊柳颱風恐登陸！會有颱風假嗎？氣象粉專分析機率
▪️楊柳颱風花東登陸「東向西穿越」 氣象署：路徑似強颱康芮
▪️周三登陸機會大增 氣象粉專：楊柳颱風有機會從宜花地區登陸
▪️吳德榮：楊柳颱風「這2天」通過台灣北部 侵襲機率調高至6成
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言