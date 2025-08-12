爆土壤汙染爭議 環境部：四接環評結果不會撤回

快訊

新聞幕後／關稅「疊加」周末炸鍋 府院推鄭上火線

中颱楊柳逼近！粉專透露登陸、出海可能地點 3地要最高規格防範

影／八斗子漁港火燒船 船長急倒俥離岸免得波及他船 6人再跳船逃生

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
協和電廠爆出土壤汙染爭議。環境部表示，環評結果不會因為後續發現土汙而撤回。本報資料照片
協和電廠爆出土壤汙染爭議。環境部表示，環評結果不會因為後續發現土汙而撤回。本報資料照片

環團揭露的基隆市府、台電自主調查報告，都有土壤汙染超標情形，今年二月通過的四接環評，還算數嗎？環境部表示，土汙整治和環評是平行審查，環評結果不會因為後續發現土汙而撤回。

今年二月廿六日環境部排審四接審查案，然而有吹哨者爆料台電隱匿總石油碳氫化合物（ＴＰＨ）及多氯聯苯（ＰＣＢｓ）等土壤汙染超標事實，要求環境部取消審查，不過全案經過數小時的審查，與會的十七名環評委員認為，所得資訊已足夠且經過充分討論，全體一致共識下決議全案通過。

守護外木山行動小組質疑，台電隱匿土壤汙染超標，環說書資料缺失等，二月廿七日為此向台北地檢署遞狀，控告台電公司環保處長吳政宏以及兩名顧問公司人員涉嫌違反環評法、登載不實等罪。

七月十六日，環保團體再開記者會，質疑審議過程爭議多，且未解決土壤汙染、國防疑慮、環境破壞等問題，因此向行政院提出撤銷協和四接環評訴願，盼撤銷環評決定。據了解，目前仍然未有進一步發展。

環境部環境保護司長徐淑芷表示，土汙整治與環評是平行審查，環評並未規定場址有土汙就不能審查，土汙法是規定在實質利用土地時，公告為整治場址的土汙必須整治完成，待地方政府解列後才能實質應用，這是土汙法的精神，基隆市政府若公告廠區整治場址，就得依照相關法規管理，但環評結論並不會因為上述原因而撤回。

