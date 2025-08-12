TPASS基北北桃月票最熱賣 平均每張省近千元

TPASS月票獲通勤族青睞，1200基北北桃都會通定期票最熱賣，去年7月至今年6月，累計購票數達655萬筆，較2023年同期增58萬筆，年增率近10%。悠遊卡公司統計，每張月票平均搭乘次數70至80次，換算成原票價約2200元，每月可省近1000元。

TPASS月票上路滿2年，悠遊卡公司表示，與各縣市合作推出的定期票購票增幅有成長，台東交易翻倍122%最明顯，桃竹竹苗上升88%、宜蘭也增加45%。

悠遊卡公司董事長林志盈說，TPASS通勤月票2022年底推出後，悠遊卡公司配合各縣市需求做產品規畫，與16縣市合作陸續發行，共推22款不同區域定期票，從這2年的購票增幅，顯示此一政策，有促進民眾搭乘公共運輸習慣。

