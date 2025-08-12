聽新聞
0:00 / 0:00

TPASS基北北桃月票最熱賣 平均每張省近千元

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
悠遊卡公司統計，1200基北北桃定期票每張月票平均搭乘70至80次，換算成原票價約2200元，每月可省近1000元。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司統計，1200基北北桃定期票每張月票平均搭乘70至80次，換算成原票價約2200元，每月可省近1000元。圖／悠遊卡公司提供

TPASS月票獲通勤族青睞，1200基北北桃都會通定期票最熱賣，去年7月至今年6月，累計購票數達655萬筆，較2023年同期增58萬筆，年增率近10%。悠遊卡公司統計，每張月票平均搭乘次數70至80次，換算成原票價約2200元，每月可省近1000元。

TPASS月票上路滿2年，悠遊卡公司表示，與各縣市合作推出的定期票購票增幅有成長，台東交易翻倍122%最明顯，桃竹竹苗上升88%、宜蘭也增加45%。

悠遊卡公司董事長林志盈說，TPASS通勤月票2022年底推出後，悠遊卡公司配合各縣市需求做產品規畫，與16縣市合作陸續發行，共推22款不同區域定期票，從這2年的購票增幅，顯示此一政策，有促進民眾搭乘公共運輸習慣。

延伸閱讀

高雄車站「免出站接捷運」連通道今啟用！通勤族喊方便

盧秀燕不參選黨主席…北北桃市長被點選國民黨主席 張善政回應了

雷聲隆隆！大雷雨炸北北桃 6縣市大雨特報、山區暴雨國家級警報響

利多來了！政院拍板捷運三鶯線延伸八德 桃園與新北合作拚明年動工

相關新聞

環團揭土壤汙染超標 四接恐停工

今年二月四接環評大會，環團質疑台電隱匿協和廠區有土壤、地下水汙染超標情形，環評還是通過。環團昨天公布基隆市府、台電的調查...

中颱楊柳逼近！粉專透露登陸、出海可能地點 3地要最高規格防範

楊柳今晚8時增強為中度颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，楊柳雖受強風切與乾空氣干擾，呈現「頭輕腳重」結構...

TPASS基北北桃月票最熱賣 平均每張省近千元

TPASS月票獲通勤族青睞，1200基北北桃都會通定期票最熱賣，去年7月至今年6月，累計購票數達655萬筆，較2023年...

新任國健署長沈靜芬：加味菸、加熱菸不脫鉤

新任國健署署長沈靜芬本月一日上任，昨首次面對媒體。兒童感染科醫師出身的她，對於有條件開放加熱菸議題敏感、人工生殖法修法持...

路徑似康芮！中颱楊柳直撲 花東、南部山區明防豪雨

楊柳颱風直撲台灣而來，中央氣象署表示，最快今中午發布陸警，明天對台灣影響最顯著，由於楊柳颱風路徑南修，預估會在台東一帶登...

廣角鏡／楊柳颱風撲台 今海陸警齊發

中度颱風楊柳直撲台灣而來，中央氣象署今天海陸警齊發，中午至下午期間發布陸警，周三颱風對台灣的影響將最顯著，由於楊柳颱風路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。