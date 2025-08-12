南科帶動 台南官田台鐵拔林站 蓋跨站天橋

南科就業人口多，台南官田區台鐵拔林車站人流不斷增加，但該站僅東側有票口閘門，台鐵昨開工新建跨站天橋，並增西側停車空間，預計2027年6月啟用；另，高鐵台南站步行至三井Outlet，須繞道兩側路口，規畫蓋空橋，也預計2027年底前完工。

立委郭國文指出，拔林車站是無人車站，但距南科車站僅2站、8分鐘車程，搭乘需求甚至高於部分有人車站，不過當地人口稠密區多在西側，民眾使用不便，經多次會勘，成功爭取5008萬元經費，打造跨站式天橋。

郭國文說，天橋能讓東、西側通行，完工後可望大幅提升通勤人員便利，及無障礙服務範圍，未來車站兩側也都能停車，舒緩區域停車需求，讓空間更加友善，是一舉多贏的工程，自己未來會爭取YouBike等進駐，

此外，台南高鐵、台鐵、未來台南捷運將三鐵共構，市府規畫興建人行空橋，跨越台39線歸仁大道，連接台鐵沙崙站至捷運BH06站預定地，另延伸銜接三井Outlet商場，總經費墊付案去年經議會通過，工務局建築工程科科長王郁傑說，鐵道局核定1.23億元辦理高鐵人行空橋案，已完成基本設計，現在送鐵道局審議。

不過市府的高鐵站人行空橋，只規畫到橫跨軌道下台39線道路的上空，連結三井商場部分，則由業者另行設計、同時送交鐵道局審議，預計將一併完工。至於市議員與地方建議空橋延伸銜接高鐵軌道另一側的大台南會展中心，暫無相關預算。

