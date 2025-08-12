快訊

新聞幕後／關稅「疊加」周末炸鍋 府院推鄭上火線

中颱楊柳逼近！粉專透露登陸、出海可能地點 3地要最高規格防範

影／八斗子漁港火燒船 船長急倒俥離岸免得波及他船 6人再跳船逃生

南科帶動 台南官田台鐵拔林站 蓋跨站天橋

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
台南官田區台鐵拔林站人流不少，將興建跨站天橋，昨天開工，圖為模擬完工後外觀。圖／台鐵提供
台南官田區台鐵拔林站人流不少，將興建跨站天橋，昨天開工，圖為模擬完工後外觀。圖／台鐵提供

南科就業人口多，台南官田區台鐵拔林車站人流不斷增加，但該站僅東側有票口閘門，台鐵昨開工新建跨站天橋，並增西側停車空間，預計2027年6月啟用；另，高鐵台南站步行至三井Outlet，須繞道兩側路口，規畫蓋空橋，也預計2027年底前完工。

立委郭國文指出，拔林車站是無人車站，但距南科車站僅2站、8分鐘車程，搭乘需求甚至高於部分有人車站，不過當地人口稠密區多在西側，民眾使用不便，經多次會勘，成功爭取5008萬元經費，打造跨站式天橋。

郭國文說，天橋能讓東、西側通行，完工後可望大幅提升通勤人員便利，及無障礙服務範圍，未來車站兩側也都能停車，舒緩區域停車需求，讓空間更加友善，是一舉多贏的工程，自己未來會爭取YouBike等進駐，

此外，台南高鐵、台鐵、未來台南捷運將三鐵共構，市府規畫興建人行空橋，跨越台39線歸仁大道，連接台鐵沙崙站至捷運BH06站預定地，另延伸銜接三井Outlet商場，總經費墊付案去年經議會通過，工務局建築工程科科長王郁傑說，鐵道局核定1.23億元辦理高鐵人行空橋案，已完成基本設計，現在送鐵道局審議。

不過市府的高鐵站人行空橋，只規畫到橫跨軌道下台39線道路的上空，連結三井商場部分，則由業者另行設計、同時送交鐵道局審議，預計將一併完工。至於市議員與地方建議空橋延伸銜接高鐵軌道另一側的大台南會展中心，暫無相關預算。

台南 台鐵 南科

南科人口暴增台鐵官田拔林站出入不便 今開工打通東西側

助台南中小企業災後復建 中央團隊進駐佳里服務

災後中小企業座談 經濟復建服務團下周進駐台南

救災綠營延續「疼惜台南 守護家園」行動專案 不放棄任何弱勢受災戶

中颱楊柳逼近！粉專透露登陸、出海可能地點 3地要最高規格防範

楊柳今晚8時增強為中度颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，楊柳雖受強風切與乾空氣干擾，呈現「頭輕腳重」結構...

中颱楊柳來勢洶洶！海上警戒升溫 北部分署籲提前防颱

第11號颱風「楊柳」於晚間增強為中颱，預估明清晨發布海上颱風警報，受其外圍環流影響，北部沿海已出現明顯風浪增強情形，浪高...

楊柳今晚8時增強為中颱 估明晨海警、由台東登陸

今年第11號颱風楊柳已在晚間增強為中度颱風，中央氣象署指出，楊柳颱風今晚間中心位置位於北緯 20.7 度，東經 130....

楊柳颱風襲台！1圖曝4地「雨下到發紫」 網嘆：看來躲不掉了

楊柳颱風持續朝台灣前進，中央氣象署預報員官欣平上午指出，預估周三（13日）中午前後由花蓮台東附近登陸，最快今日深夜至明天上午可能發布海警。民間氣象公司《天氣風險 WeatherRisk》指出，周三颱風暴風圈通過，風雨最明顯...

新任國健署長沈靜芬：加味菸、加熱菸不脫鉤

新任國健署署長沈靜芬本月一日上任，昨首次面對媒體。兒童感染科醫師出身的她，對於有條件開放加熱菸議題敏感、人工生殖法修法持...

雙北AI公車站長「阿明」中英文服務 4大車站試行

公車駕駛在行進間若遇乘客發問，可能分心影響行車安全。台北市公車聯營管理委員會與新北市公共汽車客運商業同業公會推出ＡＩ公車...

