不再繞路 高雄車站接捷運 連通道啟用

台鐵、捷運共構的高雄車站2018年通車，但旅客需走到大廳廣場，才能轉進地下2樓的車站月台或地下3樓的捷運層，昨起月台第8車位置的連通道開始啟用，至少省下5至10分鐘路程，通勤民眾苦笑「等了兩輩子，終於通了」。

高雄車站台鐵與捷運連通道的樓梯、手扶梯、驗票等硬體設備雖早已完工，礙於驗收與消防安檢程序，遲至昨日開放。

鐵道局表示，高雄車站地下3樓連通台鐵、捷運的轉換層昨早5時30分開放，民眾可從第8車位置的通道前往，預計節省5到10分鐘轉乘路程，台鐵也在連通道出口閘門處設第3個售票處，未來通勤、通學、旅遊轉乘都更方便。

過去在高雄車站要轉乘捷運，需從地下2樓往上到地下1樓廣場後，再轉往地下3層的高捷車站，路程花時間，動線也曲折。

鐵道局為此在重建高雄車站時，完成台鐵月台通往捷運站穿堂層的連通道，原預計今年農曆年後啟用，但是礙於消防安檢，延至昨天開通。

「等了兩輩子，不用再迷路了」，不少旅客昨早發現連通道開放，均表示不必再繞行車站，像走迷宮一樣，方便許多。

但是也有長者不知道連通道已開通，仍走原路，紛認為台鐵應加強設置告示板。

