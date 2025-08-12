快訊

日客遊台頻遭竊 日台協會示警

聯合報／ 記者李奕昕黃子騰邱瑞杰林麗玉／連線報導
日本台灣交流協會提醒來台日本慎防扒手，九份山城也被點名。警方昨加強九份巡邏警力，並設立「注意防竊」的中、英、日、韓文看板，提醒遊客防竊。記者邱瑞杰／翻攝
日本台灣交流協會示警，台灣多個觀光景點接連發生日本旅客遭扒竊，呼籲日人來台旅遊加強財物安全管理。刑事局統計，今年已發生14件日本遊客遭竊案件，呈上升趨勢，多在台北、新北夜市或老街。雙北警方均表示會加強防制。

刑事局統計，日人來台旅遊遭竊件數上升，2022、2023年各1件、5件，去年升至11件，今年至上月增為14件，被害人遭竊新台幣、日幣及皮夾、信用卡、手機等；其中台北7件，包括士林夜市4件、廣州街夜市1件、松山車站1件及重慶南路某飯店1件，新北4件，含九份老街3件及平溪老街1件。

警方分析，歹徒以推擠、拉開背包拉鍊或割破外衣等方式扒竊，機動性高、手法熟練，易發生在夜市、老街、商圈及大眾運輸工具；新冠肺炎疫情後，日人來台旅遊人數上升，案件也增加。

刑事局表示，為遏止觀光景點扒竊，轄區警方對高風險區域強化防制與偵辦，包括加強巡邏提升見警率、設多國語言防竊宣導立牌與小卡，協調商家調整或增設監視器鏡頭，並透過與移民署、航空警察局等合作，聚焦打擊扒竊集團與慣竊案件。

北市警方說，對高發地點編排防竊勤務，結合商圈、自治會、商家等推動防竊及宣導，受理案件後管制盡速追查，並監控扒竊慣犯；新北警方說，於九份阿妹茶樓前平台、昇平戲院等新增3處監視器，提升監控密度，請商家協助警示可疑人物，並與日台交流協會聯繫提供防竊資訊給旅客。

新北觀旅局統計，瑞芳風景特定區（含九份）今年遊客到7月已破377萬人次，日本客比率高，近年竊案沒增加現象，警方有成立專案小組，平時會在觀光熱區巡邏並加強宣導。北市觀傳局也表示會加強宣傳，營造良好旅遊環境及觀光體驗。

刑事局提醒旅客提高防竊意識，將貴重物品置於有拉鍊的身體前側衣物口袋、防盜腰包，分散存放現金與證件，在人潮擁擠處，應避免邊走邊使用手機或翻找包包，隨時留意異常碰撞或推擠，發現財物遭竊立即就近報案，以便警方迅速調查，提高破案機率。

日本 夜市 新北 北市 偷竊 觀光客 日本台灣交流協會

