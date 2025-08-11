快訊

獨／高雄男情緒失控...持棍追打父親、鄰居 警消壓制雙方大混戰

八斗子漁港船隻成火球！6船員跳船逃生 消防、海巡灌救中

楊柳晚間8時增強為中颱！估明海陸警齊發 路徑南修台東登陸

今彩539第114194期 頭獎4注中獎

中央社／ 台北11日電

今彩539第114194期開獎，中獎號碼22、28、14、26、01；派彩結果，頭獎4注中獎，各得獎金新台幣600萬元。

貳獎187注中獎，每注獎金2萬元。

3星彩中獎號碼833，壹獎90注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼1177，壹獎42注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

新台幣 今彩539

延伸閱讀

火鍋加點一顆蛋 台中市民眾幸運中統一發票200萬元大獎

整理包／客家幣中獎號碼出爐！使用方法、期限 全台可消費千家店完整名單看這裡

近5年最高頭獎總獎金！大樂透5.97億元「一人獨得」 獎落這縣市

雲端發票1改變讓她驚呼「一次中4筆」 過來人點頭：很常中獎

相關新聞

楊柳今晚8時增強為中颱 估明晨海警、由台東登陸

今年第11號颱風楊柳已在晚間增強為中度颱風，中央氣象署指出，楊柳颱風今晚間中心位置位於北緯 20.7 度，東經 130....

楊柳颱風襲台！1圖曝4地「雨下到發紫」 網嘆：看來躲不掉了

楊柳颱風持續朝台灣前進，中央氣象署預報員官欣平上午指出，預估周三（13日）中午前後由花蓮台東附近登陸，最快今日深夜至明天上午可能發布海警。民間氣象公司《天氣風險 WeatherRisk》指出，周三颱風暴風圈通過，風雨最明顯...

楊謹華站台挺唐寶寶中秋禮盒 盼各界以行動守護

「真的很喜歡唐寶寶」，藝人楊謹華今天為唐寶寶站台，力推中華民國唐氏症基金會中秋禮盒，希望各界以行動守護需要幫助的家庭。她...

2025台灣文博會落幕吸65萬人次 宣布明年仍在台北舉辦

重返台北舉辦的2025台灣文博會今（11）日閉幕。文化部表示，明年台灣文博會仍會在8月於台北南港展覽館等展區舉辦。這代表...

離家3分鐘的味覺記憶！「華榮市場口甜不辣」老闆猝逝 江振誠不捨發聲了

經營近50年的台北士林「華榮市場口甜不辣」，日前老闆心肌梗塞猝逝，引發許多熟客不捨，今天有許多民眾前往光顧支持，老家就住...

楊柳颱風撲台 合歡山、奧萬大明天下午5時起預警性封閉

楊柳颱風直撲台灣，中央氣象署預計今深夜至明晨將發布海上颱風警報，明可能發布陸警，考量山區天候及安全，林業保育署南投分署宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。