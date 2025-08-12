聽新聞
健康你我他／得分較上次下滑 提醒我時時改進

聯合報／ 文／曾清芳（新竹東區）
這次退休力檢測分數較上次下滑，感謝健康版的檢測活動，適時提醒我參考改進。圖／曾清芳提供
這次退休力檢測分數較上次下滑，感謝健康版的檢測活動，適時提醒我參考改進。圖／曾清芳提供

第4次參加退休力檢測，得分48分，相較整體平均58分低，五項核心能力中，財務與健康兩項勉強可以接受，社會連結、活躍好學、自在獨立等三項準備不足，亟待改善。

閱讀健康版七月份主題「謝謝你留下來陪我」的各篇投稿文章，讓我深深體悟失智症家屬的辛勞。為積極參與社群活動，保持旺盛活力，避免失智，我每周一次參加志工服務；在課堂上與小朋友互動、博感情，雖耗費體力，卻可抒發情緒、獲取樂趣，學校邀我擔任「閩南語支援教師」時，毫不猶豫應允了。

空閒時，從事寫作、閱讀、聽空中英語、誦經拜佛；上周踏出戶外，參加竹市環保局舉辦的中油苗栗出磺坑參訪活動，認識礦坑發展史，增廣見聞。

疫情前一起在長青學苑唱卡拉OK的老友，因膝蓋疼痛退出社群，不忘在LINE上提醒：「多攝取蛋白質，防肌少症、腿乏力；適度運動，鍛鍊腿力。」我平時飲食多蔬果、少紅肉，不菸不酒，吃含優質蛋白質的黃豆、毛豆等；每天做柔軟操、戶外散步，促進新陳代謝，增強腿力；每早起床測空腹血糖，量血壓，正常的數值讓我愉悅地開展新的一天。

世事紛亂，物價飛漲，退休俸縮水，內心不由燃起一股難以言喻的無奈。這次退休力檢測分數較上次下滑，感謝健康版的檢測活動，適時提醒我參考改進。

