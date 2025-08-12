聽新聞
0:00 / 0:00
健康你我他／得分較上次下滑 提醒我時時改進
第4次參加退休力檢測，得分48分，相較整體平均58分低，五項核心能力中，財務與健康兩項勉強可以接受，社會連結、活躍好學、自在獨立等三項準備不足，亟待改善。
閱讀健康版七月份主題「謝謝你留下來陪我」的各篇投稿文章，讓我深深體悟失智症家屬的辛勞。為積極參與社群活動，保持旺盛活力，避免失智，我每周一次參加志工服務；在課堂上與小朋友互動、博感情，雖耗費體力，卻可抒發情緒、獲取樂趣，學校邀我擔任「閩南語支援教師」時，毫不猶豫應允了。
空閒時，從事寫作、閱讀、聽空中英語、誦經拜佛；上周踏出戶外，參加竹市環保局舉辦的中油苗栗出磺坑參訪活動，認識礦坑發展史，增廣見聞。
疫情前一起在長青學苑唱卡拉OK的老友，因膝蓋疼痛退出社群，不忘在LINE上提醒：「多攝取蛋白質，防肌少症、腿乏力；適度運動，鍛鍊腿力。」我平時飲食多蔬果、少紅肉，不菸不酒，吃含優質蛋白質的黃豆、毛豆等；每天做柔軟操、戶外散步，促進新陳代謝，增強腿力；每早起床測空腹血糖，量血壓，正常的數值讓我愉悅地開展新的一天。
世事紛亂，物價飛漲，退休俸縮水，內心不由燃起一股難以言喻的無奈。這次退休力檢測分數較上次下滑，感謝健康版的檢測活動，適時提醒我參考改進。
🌀最新颱風動態
▪️楊柳颱風恐登陸！會有颱風假嗎？氣象粉專分析機率
▪️楊柳颱風花東登陸「東向西穿越」 氣象署：路徑似強颱康芮
▪️周三登陸機會大增 氣象粉專：楊柳颱風有機會從宜花地區登陸
▪️吳德榮：楊柳颱風「這2天」通過台灣北部 侵襲機率調高至6成
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言