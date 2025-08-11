快訊

工研院抗TIGIT抗體新藥 動物實驗3周75%腫瘤消失

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

癌症已連續43年位居國人十大死因首位，免疫治療為重中之重。工研院昨天宣布攜手國內生技業者，針對國內首創「抗TIGIT免疫檢查點抗體新藥ITRI-501」展開合作，加速新藥商品化進程。

工研院表示，ITRI-501臨床前試驗展現對肝癌、肺癌、結腸癌等實體腫瘤及高表現TIGIT靶點的血癌，均具顯著治療潛力，療效優於國際同類藥物。

工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇說，工研院近年在癌症新藥與免疫細胞療法等方面獲多項成果，並針對實體腫瘤免疫抑制機制成功開發出國內首創、鎖定TIGIT靶點的「抗TIGIT免疫檢查點抗體新藥」。新藥具備辨識TIGIT免疫檢查點、啟動自然殺手細胞（NK細胞）抗體毒殺作用等多重機制，僅需低劑量單一用藥，即能達到聯合用藥與活化T細胞的雙重抗腫瘤效果，有效抑制腫瘤生長、改善治療成果。

工研院生醫所技術長周民元指出，T細胞與NK細胞是人體免疫系統對抗癌細胞的重要防線，但腫瘤常會透過一種名為「TIGIT」的抑制蛋白，讓免疫細胞「失靈」，無法辨識或攻擊癌細胞，導致癌症持續擴散。工研院研發抗TIGIT抗體新藥「ITRI-501」，能有效阻斷TIGIT干擾，重新啟動T細胞與NK細胞抗癌能力。

周民元說，動物實驗使用ITRI-501連續3周後，75%的腫瘤完全消失，且後續觀察未出現復發，顯示具備良好的長效性與抗腫瘤效果。研究也發現，ITRI-501無論單獨使用或與其他免疫藥物合併使用皆能顯著提升免疫細胞活性，整體療效更勝國際同類藥物。該藥物不僅具創新性與競爭力，也為癌症治療帶來全新突破。

經濟部產業技術司表示，根據美國調研機構Grand View Research報告，相較於其他癌症治療方法，免疫療法在臨床上的採用率較高，且新型免疫療法的上市核准案愈來愈多，也進一步推動市場成長。

腫瘤 抗癌 生技 癌細胞 癌症治療

