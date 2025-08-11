快訊

小時候胖嘟嘟 醫師：多數長大還是胖

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
國健署署長沈靜芬表示，學童肥胖的問題與不良生活型態有關，家長要以身作則建立健康習慣。記者邱德祥／攝影
全台每4位學童就有1位過重或肥胖，依據教育部「112學年度學生健康檢查資料」顯示，全台國小學童過重及肥胖盛行率23.8%，國中學童盛行率則為28.6%。國健署攜手教育部推動學童健康體位，倡議「FIT動起來」，運用Fitness運動、Intake飲食、Team合作，鼓勵家長以身作則，建立兒童健康生活習慣減重

國健署署長沈靜芬表示，肥胖就像慢性病一樣，其原因與不良生活型態有關，兒童過胖問題恐增加未來罹患多種慢性病的風險。「孩子肥胖不只是自己的問題，家長更要以身作則；健康生活型態的改變，需要父母一起參與。」大人的飲食習慣影響下一代，家長陪伴孩子參與減重過程比較容易成功。

現代人外食比率高，教育部國民及學前教育署簡任視察張世昌指出，午餐是一天三餐中，最適合吃多種食物的一餐，也可能是唯一均衡的一餐。因此各學校加強營養午餐品質，由AI擬定菜單，提升菜⾊多樣性及營養均衡。健康體位是重要的指標，學校營造支持性的環境，可幫助學生建立良好習慣，降低過重及肥胖盛行率。

小兒科診所院長陳木榮表示，孩子還在發育，學習新事物非常重要，但是運動也不可少。其實運動的孩子在學習方面的表現反而比沒有運動的孩子高，只要是會讓心率提升的運動行為，就會產生腦內啡，進而提升學習力、專注力和記憶力。

陳木榮提醒，肥胖會引發多種健康問題，包括糖尿病、心血管疾病、代謝症候群、高血壓、免疫力下降等。「有病患反覆感冒，原因是肥胖會削弱免疫反應，讓身體處於慢性發炎。」

有部分家長認為，「小時候胖沒關係，長大就會抽高」，但研究顯示，高達5成兒童肥胖、7成青少年肥胖，在成年後仍為肥胖成人。陳木榮說，孩童過重或肥胖的情形，多數長大還是胖，應該從小營造健康體位，家長要陪同一起運動，讓正常的飲食與運動成為生活習慣的一部分。

FIT動起來三大要素

Fitness運動 孩子每天至少運動1小時，可選擇跑步、游泳或騎腳踏車等有氧運動；或對長高有幫助的籃球、訓練專注力的乒乓球。

Intake飲食 以「我的餐盤」建立兒童均衡飲食、原型少加工，避免選擇含糖的飲料，因含糖飲料會導致血糖快速波動，使兒童難以集中注意力。

Team合作 家長以身作則是兒童健康體位養成的重要關鍵，陪著一起運動、一起準備餐點，進一步養成兒童健康飲食習慣。

工研院抗TIGIT抗體新藥 動物實驗3周75%腫瘤消失

癌症已連續43年位居國人十大死因首位，免疫治療為重中之重。工研院昨天宣布攜手國內生技業者，針對國內首創「抗TIGIT免疫...

小時候胖嘟嘟 醫師：多數長大還是胖

全台每4位學童就有1位過重或肥胖，依據教育部「112學年度學生健康檢查資料」顯示，全台國小學童過重及肥胖盛行率23.8%...

