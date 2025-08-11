慢病好日子／慎選高蛋白低磷鉀飲食 腎友吃得更健康更營養

根據衛福部統計，慢性腎臟疾病連續多年位居健保支出十大疾病之首，其中透析（洗腎）治療更占醫療支出最大宗。營養師劉怡里指出，許多腎友因尿毒素累積而出現惡心、食欲不振等症狀，若僅依賴高湯、粥品等缺乏蛋白質的食物，反而會讓營養狀況惡化。此時洗腎患者的飲食，應兼顧「足夠熱量」、「優質蛋白質」與「低磷鉀」三大原則，才能避免營養不良、肌肉流失等併發症。

選擇高生物價蛋白質

在飲食限制跟攝取營養間，如何達到平衡？劉怡里表示，蛋白質是洗腎患者最需要的營養素，但並非所有蛋白質來源都適合，應選擇「高生物價蛋白質」，這類蛋白質具有較高的人體吸收率，能有效修復肌肉組織。優質的蛋白質來源，包括雞蛋、魚肉、雞胸肉等動物性蛋白，以及豆腐、豆乾等黃豆製品。

然而，市面上許多加工食品如火腿、香腸等，雖然含有蛋白質，但通常添加了大量磷酸鹽，其磷的吸收率極高，容易導致血磷值失控。劉怡里指出，常遇到許多患者家屬以為熬煮的雞湯、排骨湯具有高營養價值，事實上這些湯汁中的蛋白質含量極低，反而會溶出過多的鉀離子；長期飲用可能加重腎臟負擔，增加心血管併發症的風險。

外食避混合烹調餐點

現代人因為生活忙碌，腎友難免會需要外食，但往往隱藏著高磷、高鉀的風險。劉怡里強調，外食時應避免選擇「混合烹調」的餐點，例如燴飯、咖哩飯或羹類料理，因為這些食物通常含有高鉀的馬鈴薯、番茄或濃縮醬料。較理想的選擇是自助餐，可以搭配白飯、清蒸魚肉與燙青菜，記得將菜湯瀝乾，以減少鉀的攝取。

劉怡里指出，麵食雖然方便，但湯頭多使用排骨或雞骨熬製，鉀含量極高。如果想吃麵，建議選擇乾麵或餛飩麵，並搭配滷蛋、豆乾等蛋白質配料。也提醒腎友應隨身攜帶磷結合劑（如鈣片）搭配用餐時服用，可有效減少食物中磷的吸收率。

營養品添加乳清蛋白

對於食欲差、進食量不足的腎友，可採取少量多餐，並搭配營養補充品。而在挑選營養補充品時，應閱讀成分標示，選擇低磷、低鉀，並添加乳清蛋白；乳清蛋白的最大特色是吸收速度快，能在透析後30分鐘內提升血液中的胺基酸濃度，幫助修復流失的肌肉組織；部分進階配方，還會添加左旋肉鹼、牛磺酸等營養素，有助於改善透析後的疲勞感。

劉怡里表示，營養品的使用時機也很重要，應在洗腎日當天飲用兩瓶，一瓶在治療後立即補充，另一瓶可當作點心；非洗腎日則以一瓶為主，建議在早餐時飲用，可搭配固體食物以增加飽足感；若患者有乳糖不耐症或消化問題，可選擇低乳糖配方。

每位洗腎患者的營養需求不盡相同，劉怡里提醒，腎友應定期與營養師討論，根據血液檢驗結果（如白蛋白、血磷值）調整飲食內容，並接受專業營養指導，能明顯降低住院率與併發症發生率；也建議患者家屬可準備食物秤與飲食紀錄表，幫助掌握每日營養攝取狀況，以達到治療的最佳效果。

營養師劉怡里。圖／劉怡里提供

