楊謹華站台挺唐寶寶中秋禮盒 盼各界以行動守護

「真的很喜歡唐寶寶」，藝人楊謹華今天為唐寶寶站台，力推中華民國唐氏症基金會中秋禮盒，希望各界以行動守護需要幫助的家庭。她說，很開心可為社會盡一分小小力量。

繼春節禮盒為唐寶寶的健談而顛覆印象後，楊謹華下午出席基金會中秋禮盒發表記者會，第2度為唐寶寶站台時表示，唐寶寶在她心目中善良、真誠、活潑與有禮貌。

由於唐寶寶的專注而受啟發的楊謹華說，在紛紛擾擾的世界，人們太容易分心，但在唐寶寶世界，聚精會神於手邊的事，盼著一切盡善盡美，「敬業精神讓我學到了一課。」

楊謹華談及新款中秋禮盒時表示，除美味甜點，非常喜歡禮盒附贈被稱為「台灣LV」、具「台灣感性」的灰白相間茄芷袋；楊謹華一拿到就愛不釋手，直呼在常下雨的台北市，最適合拎到信義區逛街，裝滿戰利品。

唐寶寶「妙妙」的爸爸、唐氏症基金會董事長林正俠說，近期關稅戰衝擊各產業，公益捐贈也受波及，景氣雖不好，但做善事、做自己覺得應該做的事千萬不能少，中秋禮盒銷售是最重要募款來源，希望大眾踴躍支持，讓基金會繼續幫助需要的人，不斷延續善的循環。

與會的林正俠哥哥、前行政院政務委員林萬億表示，妙妙總把「要照顧阿伯、爸爸一輩子」掛嘴邊，常叮嚀他要一輩子支持唐寶寶。唐氏症基金會是全國公共性最高公益團體之一，超過4成收入來自政府委託案。

他說，過度依賴政府委託案會造成基金會「過勞」，唯有提升唐寶寶製作的產品如肥皂、蛋捲或中秋禮盒銷量，才能有更多心力照顧更多人，希望大眾支持，就是支持基金會做更多對的事。

唐氏症基金會多年推動「中秋送愛」公益活動，即日起到9月26日，民眾可透過全家便利商店或愛不囉嗦購物網，以每盒新台幣399元價格認購「秋月暖心送愛禮盒」，由基金會將這份祝福轉送給全國需要幫助的弱勢與身心障礙家庭。

商品推薦