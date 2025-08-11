快訊

亞洲盃男籃／陳盈駿、賀丹聯手 中華隊復仇約旦睽違12年重返8強

「華榮市場口甜不辣」老闆猝逝 江振誠不捨發聲了

再見板橋秀泰！13年在地電影院謝幕 8月31日最後放映

楊謹華站台挺唐寶寶中秋禮盒 盼各界以行動守護

中央社／ 台北11日電
楊謹華。聯合報系記者王聰賢／攝影
楊謹華。聯合報系記者王聰賢／攝影

「真的很喜歡唐寶寶」，藝人楊謹華今天為唐寶寶站台，力推中華民國唐氏症基金會中秋禮盒，希望各界以行動守護需要幫助的家庭。她說，很開心可為社會盡一分小小力量。

繼春節禮盒為唐寶寶的健談而顛覆印象後，楊謹華下午出席基金會中秋禮盒發表記者會，第2度為唐寶寶站台時表示，唐寶寶在她心目中善良、真誠、活潑與有禮貌。

由於唐寶寶的專注而受啟發的楊謹華說，在紛紛擾擾的世界，人們太容易分心，但在唐寶寶世界，聚精會神於手邊的事，盼著一切盡善盡美，「敬業精神讓我學到了一課。」

楊謹華談及新款中秋禮盒時表示，除美味甜點，非常喜歡禮盒附贈被稱為「台灣LV」、具「台灣感性」的灰白相間茄芷袋；楊謹華一拿到就愛不釋手，直呼在常下雨的台北市，最適合拎到信義區逛街，裝滿戰利品。

唐寶寶「妙妙」的爸爸、唐氏症基金會董事長林正俠說，近期關稅戰衝擊各產業，公益捐贈也受波及，景氣雖不好，但做善事、做自己覺得應該做的事千萬不能少，中秋禮盒銷售是最重要募款來源，希望大眾踴躍支持，讓基金會繼續幫助需要的人，不斷延續善的循環。

與會的林正俠哥哥、前行政院政務委員林萬億表示，妙妙總把「要照顧阿伯、爸爸一輩子」掛嘴邊，常叮嚀他要一輩子支持唐寶寶。唐氏症基金會是全國公共性最高公益團體之一，超過4成收入來自政府委託案。

他說，過度依賴政府委託案會造成基金會「過勞」，唯有提升唐寶寶製作的產品如肥皂、蛋捲或中秋禮盒銷量，才能有更多心力照顧更多人，希望大眾支持，就是支持基金會做更多對的事。

唐氏症基金會多年推動「中秋送愛」公益活動，即日起到9月26日，民眾可透過全家便利商店或愛不囉嗦購物網，以每盒新台幣399元價格認購「秋月暖心送愛禮盒」，由基金會將這份祝福轉送給全國需要幫助的弱勢與身心障礙家庭。

中秋 禮盒 唐寶寶

延伸閱讀

楊謹華「影后」金鐘大熱門 可望柯佳嬿三度廝殺本人這樣說

王義川失言性平部遭出征 婦女新知批：民進黨打算放棄性平價值？

中職／國民隊台灣日8/30首登場 樂天女孩秀台式應援文化

冠軍咖啡月餅、檸檬法蘭酥！4間「特色中秋禮盒」送心意

相關新聞

楊柳颱風撲台 合歡山、奧萬大明天下午5時起預警性封閉

楊柳颱風直撲台灣，中央氣象署預計今深夜至明晨將發布海上颱風警報，明可能發布陸警，考量山區天候及安全，林業保育署南投分署宣...

楊柳最新路徑曝光！周三登陸花東 明晚起北東開始有雷雨

楊柳颱風預估明上午增強為中度颱風，中央氣象署預報員張竣堯表示，今晚至明天上午將發布海警、最快明中午發布陸警，周三颱風對台...

楊柳颱風襲台！1圖曝4地「雨下到發紫」 網嘆：看來躲不掉了

楊柳颱風持續朝台灣前進，中央氣象署預報員官欣平上午指出，預估周三（13日）中午前後由花蓮台東附近登陸，最快今日深夜至明天上午可能發布海警。民間氣象公司《天氣風險 WeatherRisk》指出，周三颱風暴風圈通過，風雨最明顯...

「心理變態矯治中心」提袋杯子掀熱議 北榮急發4點聲明、王必勝都按讚

購物網站出現多款醫院文創商品，其中「台北榮民總醫院心理變態矯治中心重症科出院紀念」等字樣的馬克杯、杯霸杯、帆布提袋，成為...

楊謹華站台挺唐寶寶中秋禮盒 盼各界以行動守護

「真的很喜歡唐寶寶」，藝人楊謹華今天為唐寶寶站台，力推中華民國唐氏症基金會中秋禮盒，希望各界以行動守護需要幫助的家庭。她...

離家3分鐘的味覺記憶！「華榮市場口甜不辣」老闆猝逝 江振誠不捨發聲了

經營近50年的台北士林「華榮市場口甜不辣」，日前老闆心肌梗塞猝逝，引發許多熟客不捨，今天有許多民眾前往光顧支持，老家就住...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。