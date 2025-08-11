快訊

2025台灣文博會落幕吸65萬人次 宣布明年仍在台北舉辦

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「2025臺灣文博會」特別規劃有空調的等候空間，讓現場近六千民排隊民眾有舒適的等待空間。圖／文化部提供
「2025臺灣文博會」特別規劃有空調的等候空間，讓現場近六千民排隊民眾有舒適的等待空間。圖／文化部提供

重返台北舉辦的2025台灣文博會今（11）日閉幕。文化部表示，明年台灣文博會仍會在8月於台北南港展覽館等展區舉辦。這代表近年一年台北、一年移至台北以外城市舉辦文博會的作法已修正，恢復過去固定在台北舉辦文博會的典型城市展會模式。

文化部指出，松山文創園區的文化策展及南港展覽館品牌商展兩大展區，在展期最後一天仍持續排隊人潮，總計參觀人次達65萬人次，商展總交易金額13.5億元，相較去年12億元，成長率達12.5%，觀展的專業人士及買家逾2.8萬人次，創下「使用坪數、參與家數、使用攤位、國際參展」新高紀錄。

文化部表示，重返台北的2025台灣文博會商展移師至場地更大、交通便利的南港展覽館舉行，參與人數更創新高。今年文博會特別在展覽期間再借用一整層有空調的空間，紓解準備入場民眾高溫日曬的辛苦。同時間最高近6000位以上排隊的民眾，除了締造台灣國際展會紀錄，民眾井然有序、高度素養的移動入場，也形塑了一期一會的「新文創運動」美好風景。

文化部指出，商展區除了台灣原創圖像IP與文創品牌外，加上來自日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、美國、波蘭等10國，總計逾650家品牌，超過930個攤位，催出文博會逛展人次及國內外買家數的新紀錄。今年首度推出的「黑潮星樂園」展區，徵選出的34家台灣圖像IP商業媒合平台，以獨特的櫥窗式策展方式，展現商業應用可能性。

文化部表示，展會期間逾180位國際買家參與，成功舉辦超過1400場業務媒合，其中一對一海內外買家媒合逾1300場。「黑潮星樂園」成功媒合白鹿夢、麻吉貓、囂搞、滷沙沙等多家品牌IP，與國內外知名企業完成簽約達84件。

重返台北的2025台灣文博會今日閉幕。文化部表示，明年台灣文博會仍會在8月於台北南港展覽館等展區舉辦。圖／文化部提供
重返台北的2025台灣文博會今日閉幕。文化部表示，明年台灣文博會仍會在8月於台北南港展覽館等展區舉辦。圖／文化部提供

文創 品牌 文化部

