楊柳最新路徑曝光！周三登陸花東 明晚起北東開始有雷雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署預估今晚至明天上午將發布海警、最快明中午發布陸警，周三颱風對台灣的影響最顯著，花東、南部山區慎防豪雨。圖／中央氣象署提供

楊柳颱風預估明上午增強為中度颱風，中央氣象署預報員張竣堯表示，今晚至明天上午將發布海警、最快明中午發布陸警，周三颱風對台灣的影響最顯著，花東、南部山區慎防豪雨，但颱風移動速度快，周三深夜至周四就會離開台灣。

張竣堯說，楊柳颱風今下午2時距離台北東南東方1180公里、琉球海面附近，逐漸向西移動到台灣，若路徑沒有太大變化，預估今深夜至明清晨發布海警，明中午至下午期間發布陸警，並在花東一帶登陸。

張竣堯指出，周三是颱風影響台灣最為顯著的時間點，東半部首當其衝降雨有明顯降雨，嘉義以南也要慎防大雨或局部豪雨；在颱風影響間，明天氣至周三，基隆北海岸、東半部、蘭嶼綠島、恆春半島、馬祖均有長浪發生，浪高將從原先的2米提高至5到6米，提醒民眾盡量不要前往海邊活動。

降雨部分，張竣堯表示，明（12日）水氣仍多，清晨至上午中南部地區沿海仍有零星降雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部及其他山區有局部短暫雷陣雨，亦有局部大雨發生機率；晚間起基隆北海岸、東北部轉為局部短暫陣雨或雷雨。

周三（13日）受到楊柳颱風影響，東半部、嘉義以南地區有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生機率。花東地區、南部山區慎防豪雨等級以上降雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，山區也會有局部降雨。

周四（14日）颱風快速遠離，但台灣附近水氣仍多，東半部有短暫陣雨，西半部清晨有局部短暫種，白天就轉為多雲到晴的天氣，午後有雷陣雨。

周五至下周一（15至18日）各地回到夏季天氣，環境風場轉為吹東風，因此東半部將有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴、午後有雷陣雨的天氣型態。

針對主要縣市及離島120小時暴風侵襲機率，張竣堯解釋，是以颱風七級風暴風半徑，若有涵蓋該縣市，該縣市就有較比率出現較大風雨，但實際風雨情況仍要視 颱風路徑及強度，以及各地地形狀況，是否放假仍要以各縣市政府為主。

