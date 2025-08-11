聽新聞
楊柳颱風撲台 合歡山、奧萬大明天下午5時起預警性封閉
楊柳颱風直撲台灣，中央氣象署預計今深夜至明晨將發布海上颱風警報，明可能發布陸警，考量山區天候及安全，林業保育署南投分署宣布，奧萬大、合歡山國家森林遊樂區及能高越嶺國家步道的天池山莊，將於明天下午5時起預警性休園。
林保署南投分署指出，由於其轄管的奧萬大、合歡山國家森林遊樂區聯外道路地質較脆弱，各山區步道遇豪大雨時易有土石崩塌或泥流災害發生，考量山區天候及行車安全，合歡山、奧萬大於12日下午5時起預警性休園，轄屬步道也封閉。
其中，能高越嶺國家步道天池山莊同步於明天下午5時起暫停開放，休園期間若已於合歡山、奧萬大或天池山莊等其轄管單位訂房可全額退費，相關資訊可利用山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）、天池山莊網站（https://tconline.forest.gov.tw/）或臉書「奧萬大情報站」查詢。
該分署也提醒，颱風期間，高山地區易有強風驟雨及災害，山區居民務必隨時注意颱風動態，事先做好防颱準備，以免危難發生，一般民眾非必要切勿上山；颱風過後立即啟動安檢程序，確認其轄屬園區及步道條件安全無虞，再行公告開放。
