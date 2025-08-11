離家3分鐘的味覺記憶！「華榮市場口甜不辣」老闆猝逝 江振誠不捨發聲了

經營近50年的台北士林「華榮市場口甜不辣」，日前老闆心肌梗塞猝逝，引發許多熟客不捨，今天有許多民眾前往光顧支持，老家就住附近的國際名廚江振誠，也是這家老攤的忠實顧客，稍早江振誠也發文悼念，說道「願我們都珍惜身邊的人事物，也感謝每一位默默為我們的味蕾付出、創造無數幸福時刻的食物職人」。

華榮市場口甜不辣是士林當地老字號小吃，每天下午4點準時開張，綜藝大哥大張菲、費玉清等人都是座上客，國際名廚江振誠也都是從小吃到大，並把這攤選入「500碗」小吃榜單中。

江振誠在受訪時曾表示，「你會發現你之所以會跟一個小吃有連結，有時候並不是只有它『好不好吃』這件事情。」有時候你是被一家小吃店的聲音吸引，「比如士林區的『華榮市場口甜不辣』，老闆在煮甜不辣的時候，會持續用很快的語速跟低頻的音調，手上一邊夾、嘴上一邊喊，幾乎沒間斷過。」對他來說，那個特殊的叫喊方式，特別吸引人，似乎讓這個小吃變得更具魅力。

稍早江振誠也透過個人臉書發文表達不捨如下：

離家不到三分鐘、熱氣騰騰的華榮街甜不辣、肉圓、豬血湯，還有充滿溫度的菸嗓招呼聲..是我從小到大的味覺記憶。

也天真的不認為有一天會失去它們。願我們都珍惜身邊的人事物，也感謝每一位默默為我們的味蕾付出、創造無數幸福時刻的食物職人🙏 士林「華榮市場口甜不辣」老闆心肌梗塞猝逝，老家就住附近的國際名廚江振誠，也是這家老攤的忠實顧客，稍早也發文悼念。圖/摘自臉書

商品推薦