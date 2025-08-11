「心理變態矯治中心」提袋杯子掀熱議 北榮急發4點聲明、王必勝都按讚
購物網站出現多款醫院文創商品，其中「台北榮民總醫院心理變態矯治中心重症科出院紀念」等字樣的馬克杯、杯霸杯、帆布提袋，成為熱賣商品。為此，台北榮總於臉書專頁澄清，反對汙名化精神疾病，該院並未設置「心理變態矯治中心重症科」，也不曾製造、授權或販售任何相關紀念物品。
台北榮總於臉書粉絲專頁公開澄清：近期本院接獲民眾反映，並經查證發現市面上出現印有「台北榮民總醫院心理變態矯治中心重症科出院紀念」等字樣之商品（如杯子、提袋等）。
本院鄭重聲明：
1.本院並無此單位，亦從未製造、授權或販售任何相關紀念物品。
2.上述不當文字內容，嚴重污名化精神疾病，不僅對患者與家屬恐造成傷害，並可能引發社會大眾誤解。
3.假借本院名義製作、販售或散布此類商品，涉及侵害名譽權、商標權及其他法律責任，本院依法保留損害賠償請求權與告訴權。
4.尊重與保護每一位病人，是本院一貫且堅定的責任與信念。呼籲民眾拒絕購買此類產品，並避免轉傳相關訊息，共同維護病人權益與社會尊重。
該聲明貼出至今2小時，已有322個讚，21次分享，連衛福部前次長王必勝也按讚。
該項文創商品應該源自中國大陸，從賣家所提供圖片及訊息看來，白色帆布袋上印有「北京市（上海市）精神病院精神科、出院留念」等字樣，且有「下單請留言，備註城市名字，否則按照收件所在地城市定製」。
至於台灣賣家目前則提供「台北榮民總醫院心理變態矯治中心重症科出院紀念」、「高雄榮民總醫院心理變態矯治中心重症科出院紀念」等兩款商品，如想印製其他醫院名稱，屬於客製化商品，價格應較高。帆布提袋約100元上下、保溫杯、冰霸杯約240元， 馬克杯定製費用最貴，約400元。
