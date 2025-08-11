資策會研發腦平台助急診照護 降低譫妄縮短住院

資策會今天表示，數位工具正成為照護復健的重要新選項，資策會研發數位健康平台「腦力活化網」，實際導入台大醫院急診加護病房，實證期間顯示病患譫妄發生率大幅下降48.1%、平均住院天數縮短1天，為急重症病房帶來全新照護輔助模式。

資策會說明，「腦力活化網」由資策會教研所獨立開發，具備互動性、可記錄性與臨床延伸應用等潛力，已先後於2025年國際護理大會（ICN）、韓國重症醫學會年會暨亞洲重症醫學會聯合學術研討會（KSCCM-ACCC）發表，獲得國際醫護領域高度關注。

資策會表示，此次合作首次把「腦力活化網」平台大規模導入實際病房環境，在研究期間，平台協助照護團隊即時觀察病人反應行為，提供佐證資料並減輕第一線人員負擔。

台大醫院護理長朱育瑧提到，譫妄發生快速且難以預測，護理人員在忙碌照護中往往無法第一時間察覺病人異常，而透過導入腦力活化網，提供了醫護團隊一種非藥物介入的新方式，能增添照護現場的互動溫度。

台大醫院護理師林孟穆也分享，很多病人在操作平台時會表現出久違的專注，有時甚至會笑出來。這樣的互動幫助醫護團隊更理解病人狀態，也讓照顧變得更貼近人性。

資策會教研所所長張育誠表示，相信數位科技應該真正落實在第一線照護場域，這次能與台大醫院合作進行首次實證，深感榮幸，未來將持續優化平台功能，打造具預測與輔助決策能力的智慧照護系統。

商品推薦