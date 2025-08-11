快訊

亞洲盃男籃／陳盈駿、賀丹聯手 中華隊復仇約旦睽違12年重返8強

「華榮市場口甜不辣」老闆猝逝 江振誠不捨發聲了

再見板橋秀泰！13年在地電影院謝幕 8月31日最後放映

資策會研發腦平台助急診照護 降低譫妄縮短住院

中央社／ 台北11日電

資策會今天表示，數位工具正成為照護復健的重要新選項，資策會研發數位健康平台「腦力活化網」，實際導入台大醫院急診加護病房，實證期間顯示病患譫妄發生率大幅下降48.1%、平均住院天數縮短1天，為急重症病房帶來全新照護輔助模式。

資策會說明，「腦力活化網」由資策會教研所獨立開發，具備互動性、可記錄性與臨床延伸應用等潛力，已先後於2025年國際護理大會（ICN）、韓國重症醫學會年會暨亞洲重症醫學會聯合學術研討會（KSCCM-ACCC）發表，獲得國際醫護領域高度關注。

資策會表示，此次合作首次把「腦力活化網」平台大規模導入實際病房環境，在研究期間，平台協助照護團隊即時觀察病人反應行為，提供佐證資料並減輕第一線人員負擔。

台大醫院護理長朱育瑧提到，譫妄發生快速且難以預測，護理人員在忙碌照護中往往無法第一時間察覺病人異常，而透過導入腦力活化網，提供了醫護團隊一種非藥物介入的新方式，能增添照護現場的互動溫度。

台大醫院護理師林孟穆也分享，很多病人在操作平台時會表現出久違的專注，有時甚至會笑出來。這樣的互動幫助醫護團隊更理解病人狀態，也讓照顧變得更貼近人性。

資策會教研所所長張育誠表示，相信數位科技應該真正落實在第一線照護場域，這次能與台大醫院合作進行首次實證，深感榮幸，未來將持續優化平台功能，打造具預測與輔助決策能力的智慧照護系統。

平台 資策會 台大醫院

延伸閱讀

肝炎變肝癌闖診間施暴 台大醫院發聲：B肝服藥治療「非高枕無憂」

肝炎7年惡化成肝癌…6旬翁失控衝台大醫院 闖診療間暴打醫生

傳沈玉琳由三總轉院台大治療白血病 台大醫院最新回應曝

80歲免評聘外看上路 勞長洪申翰：增加移工優先服務重症家庭

相關新聞

楊柳颱風撲台 合歡山、奧萬大明天下午5時起預警性封閉

楊柳颱風直撲台灣，中央氣象署預計今深夜至明晨將發布海上颱風警報，明可能發布陸警，考量山區天候及安全，林業保育署南投分署宣...

楊柳最新路徑曝光！周三登陸花東 明晚起北東開始有雷雨

楊柳颱風預估明上午增強為中度颱風，中央氣象署預報員張竣堯表示，今晚至明天上午將發布海警、最快明中午發布陸警，周三颱風對台...

「心理變態矯治中心」提袋杯子掀熱議 北榮急發4點聲明、王必勝都按讚

購物網站出現多款醫院文創商品，其中「台北榮民總醫院心理變態矯治中心重症科出院紀念」等字樣的馬克杯、杯霸杯、帆布提袋，成為...

楊柳颱風襲台！1圖曝4地「雨下到發紫」 網嘆：看來躲不掉了

楊柳颱風持續朝台灣前進，中央氣象署預報員官欣平上午指出，預估周三（13日）中午前後由花蓮台東附近登陸，最快今日深夜至明天上午可能發布海警。民間氣象公司《天氣風險 WeatherRisk》指出，周三颱風暴風圈通過，風雨最明顯...

離家3分鐘的味覺記憶！「華榮市場口甜不辣」老闆猝逝 江振誠不捨發聲了

經營近50年的台北士林「華榮市場口甜不辣」，日前老闆心肌梗塞猝逝，引發許多熟客不捨，今天有許多民眾前往光顧支持，老家就住...

楊謹華站台挺唐寶寶中秋禮盒 盼各界以行動守護

「真的很喜歡唐寶寶」，藝人楊謹華今天為唐寶寶站台，力推中華民國唐氏症基金會中秋禮盒，希望各界以行動守護需要幫助的家庭。她...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。